Biagio Izzo imita Caterina Valente, e Tale E Quale Show 2021 trova più disimpegno. Il comico, attore e conduttore napoletano ha vestito i panni ingombranti di una grandissima della musica internazionale, la stessa che una divertita Loretta Goggi ricorda con affetto per aver scoperto la passione per il canto proprio con una delle sue canzoni. Si tratta di Personalità, brano che ancora oggi tiene banco nel repertorio italiano più classico.

Biagio Izzo imita Caterina Valente

Biagio Izzo imita Caterina Valente e porta in scena un mondo coloratissimo, vintage e mai fuori moda. Il brano scelto è il grande classico Bongo Cha Cha Cha, singolo del 1959 che tiene ancora alta l’asticella delle piste quando viene proposto, anche in chiave remix. Il problema sta tutto nel cantare a tempo, e Biagio Izzo si scontra con questa difficoltà già nelle prove in studio.

Succede anche dal vivo, con il comico napoletano costretto a interrompere la sua esibizione chiamando a rapporto il suo preparatore per interrompere la base e farla ripartire. Biagio Izzo trasforma così la sua imitazione in uno show divertente, che non funziona in termini di performance vocale ma vince nell’impatto emotivo.

Il Tale E Quale Shock

Il severissimo Cristiano Malgioglio esordisce definendo la performance di Biagio Izzo degna di un “Tale E Quale Shock” dicendo al comico: “Non l’hai celebrata, l’hai distrutta!”, ma Loretta Goggi interviene in difesa del comico e si definisce “scioccata favorevolmente”, per poi aggiungere: “Qualche risata voglio anche farmela. Detto questo, un disastro”.

Dallo studio colgono l’occasione per salutare Caterina Valente, che oggi vive a Lugano. Del resto, se Biagio Izzo imita Caterina Valente è solamente per divertire il pubblico presente e i telespettatori da casa: lui stesso ride delle sue movenze e delle sue “stecche”, e non si pone alcun problema nell’interrompere l’esibizione per un suo errore più che umano.