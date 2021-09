Disney+ ormai lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni: il servizio di streaming gestito dalla divisione Disney Media and Entertainment Distribution di The Walt Disney Company è tra i più amati da grandi e piccini, anche se per ragioni diverse. Ecco perché vi farà piacere sapere che l’app di Disney+ è finalmente arrivata a bordo delle smart TV Panasonic con OS proprietario My Home Screen. Gli update, che sono in fase di rilascio in queste ore, vedono aggiunta l’app della piattaforma on demand nella schermata che raccoglie tutte le applicazioni.

Non manca il supporto all’HDR in chiave Dolby Vision. L’upgrade che aggiunge l’app Disney+ è previsto per gli apparecchi televisivi LCD e OLED Panasonic in vendita dal 2017 in poi. Parliamo della gamma 2017 che comprende i dispositivi LCD serie EX e OLED serie EZ, di quella 2018 con i modelli LCD serie FX e OLED serie FZ. Ci sarebbe poi la 2019 con le LCD serie GX e OLED serie GZ, la 2020 con gli LCD serie HX e OLED serie HZ e l’ultima 2021 composta dalle versioni LCD serie JX e OLED serie JZ. Parliamo di smart TV relativamente recenti, che non dovreste voler cambiare dall’oggi al domani, nemmeno (almeno, in linea di massima) in virtù del passaggio allo standard DVB-T2 con HEVC, che le smart TV di cui sopra avrebbero teoricamente di serie.

In ogni caso, facciamo presente che potete sfruttare il bonus TV rottamazione, che prevede lo sconto di massimo 100 euro sull’acquisto di un nuovo televisore a patto di rottamare quello vecchio (portandolo in negozio al momento dell’acquisto, o prima in discarica, facendo chiaramente rilasciare l’apposito modulo di avvenuto smaltimento dei rifiuti elettronici). Detto questo, quanto siete contenti dell’arrivo dell’app di Disney+ sulle smart TV Panasonic commercializzate dal 2017 ad oggi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.