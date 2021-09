Il Napoli non riesce ad espugnare Leicester nel primo turno di Europa League. La formazione di Spalletti ha in larga parte dominato la sfida contro i rivali inglesi ma non ha saputo concretizzare con una vittoria la sua supremazia nel debutto stagionale in Europa League.

Il Napoli ha dimostare subito di esser formazione da Champions League. Gli azzurri hanno messo più volte in difficoltà i padroni di casa. Le statistiche ufficiali della competizione elaborate dai rilevatori dell’Europa League hanno calcolato 22 tiri in porta degli ospiti ed appena 7 dei padroni di casa. I tiri a bersaglio però sono stati per gli azzurri soltanto sei (praticamente 1/4) mentre quelli inglesi ammontano a 4 (1/2).

La statistica acuisce il rammarico per un pareggio che sta decisamente ad Osimhen e compagni i quali hanno pagato la scarsa precisione sotto porta. Un’imprecisione che ha determinato l’esito della gara e che , se non corretta, potrebbe inficiare il cammino del Napoli tanto nella corsa Scudetto quanto in Europa League.

Nell’eterna e mai risolta diatriba tra il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno, io credo che il pareggio in Europa League di ieri sera vada ascritto alle occasione sprecate e che dunque vadano evidenziate, insieme ai pregi, le difficoltà emerse. Il Napoli è forte, sta prendendo consapevolezza ma per vincere lo Scudetto e l’Europa League bisogna saper cogliere le occasioni come quelle contro il Leicester per metter fieno in cascina da ritrovarsi quando la condizione e la fortuna vireranno altrove.