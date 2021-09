Sta circolando tantissimo un messaggio audio, presumibilmente diffuso tramite WhatsApp, che vede protagonista una presunta giornalista RAI, vale a dire Ilaria Biancalani. Partiamo dal presupposto che si tratti sì di una cronista, ma allo stato attuale non ci sono evidenze sul fatto che collabori con la televisione di Stato. Il vocale in questione sembra riportare una sua testimonianza, secondo cui l’intera classe giornalistica sarebbe costretta a mentire sulla pandemia, con ordini ben precisi ricevuti addirittura da Draghi e Mattarella.

Chiarimenti sull’audio di Ilaria Biancalani, che non è giornalista Rai

Uno di quei contenuti virali che provano a suscitare l’indignazione degli italiani, senza uno straccio di prova. Il tutto, alimentando quelle che, fino a prova contraria, restano bufale. Ben peggiori delle “parziali verità” alle quali ci siamo abituati in questi mesi. Fatta questa premessa generiche, è importante entrare nel merito di questa storia, riepilogando tutte le informazioni raccolte fino a questo momento a proposito dell’audio che coinvolge Ilaria Biancalani da un paio di giorni a questa parte.

Detto che non dovrebbe trattarsi di una giornalista Rai, quella trapelata di recente ha tutta l’aria di essere una bufala complottista. La donna protagonista del vocale parla dell’intera categoria costretta a mentire da Draghi e da Mattarella costretta a mentire, per riportare determinate informazioni sulla pandemia. Il punto è che si tratti di una versione dei fatti non dimostrabile, senza contare che la diretta interessata ha smentito categoricamente di aver diffuso un messaggio simile.

Lo ha detto su Twitter, anche se da ieri sera il suo account risulta privato e raggiungibile solo dai contatti da lei selezionati. Il passo indietro è stato menzionato anche da Bufale, evidentemente prima che Ilaria Biancalani prendesse la decisione di cambiare le impostazioni della propria utenza. Questo l’elemento più importante dell’analisi odierna, indipendentemente dal fatto che sia o meno una giornalista Rai.