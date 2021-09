L’annuncio del nuovo medical drama di Paramount+ dal titolo Skymed conferma quanto il genere sia protagonista di un ennesimo periodo d’oro nella tv generalista e on demand. La piattaforma di ViacomCBS ha annunciato di aver ordinato un’intera stagione della serie creata da Julie Puckrin ed interpretata da un cast corale di giovani talenti.

Questo nuovo medical drama si ripropone di raccontare vita, morte e dramma ad alte latitudini, tra personaggi impegnati in viaggi intensi e salvataggi ad alto rischio: la storia ruoterà intorno ai trionfi e alle tribolazioni di infermiere e piloti in erba che volano su aeroambulanze nel remoto Canada settentrionale, senza nessuno su cui fare affidamento se non l’uno sull’altro.

Nel cast del nuovo medical drama di Paramount+ figurano Natasha Calis, Ace (Aason) Nadjiwan, Morgan Holmstrom, Praneet Akilla, Thomas Elms, Mercedes Morris, Kheon Clarke, Rebecca Kwan, Braeden Clarke e Aaron Ashmore.

Alla base del nuovo medical drama ideato da Julie Puckrin c’è una storia vera, che ha fornito il materiale di partenza per immaginare le storie della serie, come ha raccontato la showrunner.

Questo spettacolo è stato ispirato dalle esperienze di vita reale di mia sorella e mio cognato, che hanno conosciuto le aeroambulanze volanti nel nord. Insieme a un talentuoso team di scrittori, abbiamo creato personaggi riconoscibili pieni di speranza, compassione e resilienza. Sono entusiasta di lavorare con un cast così incredibile e diversificato per dare vita a queste storie emozionanti ed coinvolgenti.

Vanessa Piazza, produttrice esecutiva del nuovo medical drama per Piazza Entertainment, ha parlato di “personaggi che non solo hanno a che fare con circostanze impegnative e ad alta pressione, ma stanno anche affrontando gli alti e bassi delle loro vite“, come nella migliore tradizione del genere medical. Julie Puckrin è anche produttrice esecutiva insieme a Vanessa Piazza, Ron Murphy e Gillian Hormel. Steve Adelson dirigerà l’episodio pilota.

Il nuovo medical drama è già in produzione, con riprese in Canada nelle province di Manitoba e Ontario. Co-produzione che coinvolge CBC, l’emittente pubblica nazionale canadese, e CBS Studios, Skymed sarà disponibile in streaming su Paramount+ il prossimo anno. Al di fuori del Canada, la serie sarà distribuita a livello internazionale da ViacomCBS Global Distribution Group.