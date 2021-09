Oggi è il grande giorno del via alle prevendite dei nuovi melafonini e proprio gli iPhone 13 su Amazon saranno disponibili nel pomeriggio, esattamente come nel caso del sito ufficiale Apple. Il noto e-commerce ha appena attivato le schede prodotto dei dispositivi, meglio dunque non lasciarsele sfuggire per evitare che le prime scorte vadano immediatamente via con le attese numerose prenotazioni.

Il modello più conveniente di iPhone 13 Mini, esattamente come tutti gli altri della nuova serie, sarà in vendita all’incirca intorno alle ore 14 di questo venerdì. Amazon, in questa fase di prevendita, non potrà che rispettare i costi di listino dei melafonini e dunque il costo dello specifico modello sarà di 839 euro per il taglio di memoria da 128 GB, di 959 e 1189 euro per le versioni da 256 e 512 GB.

Apple iPhone 13 mini (512GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 5,4"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

L’iPhone 13 su Amazon nella sua versione standard è anch’esso pronto ad essere prenotato nei tre tagli da 128, 256 e 512 GB a 939, 1059 e 1289 euro. Le colorazioni disponibile in preordine, salvo problematiche non prevedibili, dovrebbero essere tutte quelle messe in campo da Apple.

Apple iPhone 13 (512GB) - Rosa Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Passando all’iPhone 13 Pro, ecco che il modello in questione conquista pure la sua vetrina su Amazon. La prevendita di questo venerdì 17 settembre non potrà che riguardare i tutti i tagli previsti ossia da 128, 256, 512 GB e pure quello da 1 TB. I prezzi applicati saranno sempre quelli ufficiali ossia da 1189, 1309, 1539 e 1769 euro.

Apple iPhone 13 Pro (512GB) - azzurro Sierra Display Super Retina XDR da 6,1" con ProMotion per un’esperienza...

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e...



Per finire la carrellata di iPhone 13 su Amazon non poteva di certo mancare il modello più accessoriato di tutti ossia il Pro Max. Esattamente nei tagli già menzionati per la variante Pro, il top premium assoluto è acquistabile a 1289, 1409, 1639 e 1869 euro.

Tutti gli iPhone 13 su Amazon dovrebbero essere spediti a partire da venerdì 24 settembre, dopo questa prima fase di preordini. Il condizionale è d’obbligo visto che la copiosa domanda e magari le scorte iniziali in parte limitate potrebbero causare qualche ritardo ma comunque limitato.