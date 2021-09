Sono trascorsi solo due mesi dal lancio sul mercato di OPPO Watch 2 (precisamente verso la fine del mese di luglio scorso), ma ecco spuntare in rete nuovi render relativi ad una possibile versione speciale dotata di sensore per monitorare gli impulsi elettrici prodotti dal cuore: parliamo di OPPO Watch 2 ECG Edition. Probabilmente questo particolare modello potrebbe essere lanciato durante i mesi che verranno, ma per il momento ancora non si conoscono le specifiche tecniche, dunque possiamo attenerci esclusivamente alle prime immagini preliminari di ciò che potrebbe essere il design del dispositivo cinese.

Oppo Watch 2 ECG Edition pic.twitter.com/2cRjTX1rMO — E (@evleaks) September 16, 2021

Grazie alle prime immagini pubblicate su Twitter dal famoso leaker Evan Blass, che molti conoscono sotto lo pseudonimo di ‘evleaks’, possiamo vedere il tipo di design che sfoggerà OPPO Watch 2 ECG Special Edition. Ben tre sono i primi render dal profilo interessante che si basano proprio sul nuovo sensore ECG, che sarà appunto in grado di rilevare in modo molto accurato la misurazione del battito cardiaco. Per quanto riguarda la questione sensori, però, c’è da specificare che il sensore ECG è particolarmente delicato e difficoltoso rispetto ad altri tipici sensori ottici che si trovano a bordo di fitness-tracker e smartwatch di fascia bassa.

ARTICOLI CORRELATI

In questo caso, il sensore di OPPO Watch 2 ECG Edition dovrà tracciare in maniera impeccabile la frequenza cardiaca e, per tal ragione, necessiterà di consensi precisi nei Paesi in cui l’azienda OPPO vorrà mettere il wearable sul mercato. Detto ciò, non si hanno ancora dettagli certi circa il lancio ed i tempi di commercializzazione di questa edizione speciale a livello internazionale (per quanto ne sappiamo, il sensore ECG potrebbe anche restare esclusiva del mercato asiatic). Ad ogni modo, dato che si tratta solo di indiscrezioni, il consiglio è quello di aspettare che arrivino dati ufficiali, proprio dall’azienda con sede a Dongguan, in merito al nuovo device.