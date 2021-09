La reunion di Friends realizzata per HBO Max la scorsa primavera, ora in corsa agli Emmy 2021 per il miglior varietà registrato, è stato un momento di grande gioia ma anche di enorme difficoltà emotiva per i suoi protagonisti.

Per la prima volta la reunion di Friends negli studi dello Stage24 della Warner Bros ha rimesso insieme, sui set della sit-com ricostruiti per l’occasione, il sestetto di amici più iconico della tv: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno ripercorso aneddoti, curiosità, ricordi di un decennio trascorso insieme ogni giorno, ritrovando anche altri attori della serie che hanno avuto ruoli più o meno significativi nel corso delle dieci stagioni (qui la nostra recensione).

Jennifer Aniston ha raccontato che la reunion di Friends ha messo a dura prova tutti loro. Ospite di Letterally! con Rob Lowe, l’attrice ha ricordato quanto sia stato emozionante, ma anche molto difficile, ritrovarsi dopo 16 anni dall’ultima volta insieme su quel set per le riprese di Friends: The Reunion. Tutti, ad un certo punto, si sono commossi fino alle lacrime e non hanno potuto nascondere l’emozione perché ripresi costantemente dalle telecamere: per questo l’attrice ha definito “brutale” la reunion,

Tornare lì, è qualcosa nostalgico in un modo che è anche un po’ malinconico, sai, perché molto è cambiato e abbiamo preso tutti strade diverse, alcune facili e altre meno facili per ognuno di noi… è stato brutale, e inoltre non puoi dissimulare. Ci sono telecamere ovunque e non puoi a smettere di piangere… C’è stato un momento in cui eravamo tutti come in una pozzanghera. Forse David no, non credo che David abbia pianto. Ma anche LeBlanc è scoppiato in lacrime a un certo punto. Sai, Mr. Ragazzo Duro… Anche lui si è un po’ commosso.

La reunion di Friends è stata un colpo per tutti: camminando tra la casa di Monica e quella di Joey e Chandler, sedendosi sul divano del Central Perk e recitando i copioni originali della serie, gli attori non hanno potuto fare a meno di cedere all’emotività e pensare a quanto siano cambiate le loro vite in tutto questo tempo.

Penso che ci abbia davvero colpito tutti molto più duramente di quanto ci aspettassimo. Perché nella tua mente pensi: ‘Oh, sarà davvero divertente viaggiare nel tempo.’ A quanto pare, però è anche un po’ difficile viaggiare nel tempo, perché stai tornando indietro e, bada bene, quando dico che il set è stato rimesso insieme esattamente com’era, intendo che era esattamente lo stesso tutto, con piccoli ciondoli sullo scaffale e piccole cose che erano state archiviate per tutto questo tempo. All’improvviso, eccoti qui. E, sai, in 16 anni, sono successe molte cose per ognuno di noi.

La reunion di Friends è stata così commovente per il cast anche perché, come ha sottolineato Courteney Cox durante la registrazione, resterà un unicum, non ci sarà un altro evento simile in futuro visto che nessuno ha intenzione di realizzare un revival o un sequel e nessun’altra occasione – come l’arrivo della serie su HBO Max lo scorso anno – giustificherà un’altra operazione del genere.