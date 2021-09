Non si fa che parlare di problemi DAZN nel servizio di streaming della serie A e a ragione visto che le prime 3 giornate di Campionato di Calcio hanno riservato agli abbonati troppi blocchi e vistose anomalie nella visione soprattutto dei match di punta. Nelle scorse ore è iniziata a circolare la notizia della possibile concessione in sub licenza di tutta la serie A anche a Sky ma va chiarito subito che il percorso in questa direzione sarebbe lungo e tortuoso.

Sulla spinosa questione, nelle ultime ore, si è speso soprattutto l’onorevole di Italia Viva Raffaella Paita. Quest’ultimo si è detto pronto a chiamare in causa il Parlamento per una soluzione stringente e definitiva ai problemi DAZN di questo momento. Proprio la risoluzione servirebbe a fissare dei paletti precisi per la valutazione dell’operato di DAZN e di altri operatori digitali che offrono il servizio di streaming (si pensi a TIMVISION ad esempio). Questi ultimi insomma dovrebbero essere costretti a garantire la migliore esperienza possibile oppure subire delle importanti sanzioni a tutela dei consumatori.

Proprio se l’intervento governativo non dovesse bastare per la risoluzione dei problemi DAZN, l’onorevole Paita suggerisce l’ultima spiaggia che sarebbe la sub licenza di tutta la serie A a Sky, senza alcuna eccezione. Si tratterebbe di un’operazione che rimescolerebbe di nuovo tutte le carte in gioco dopo un’asta per i diritti televisivi vinta in maniera schiacciante invece da DAZN. Proprio per andare in questa direzione, neanche basterebbe l’intervento del solo Parlamento ma servirebbe il parere del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Insomma, per tutto quanto sopra riportato, chi nelle ultime ore ha sperato in una rapida soluzione di tutti i problemi DAZN con il ritorno della serie A di Sky dovrebbe rivedere le sue attese. Molto più probabile è che la stessa DAZN faccia di tutto per superare le anomalie tecniche invece di concedere qualunque sub appalto al rivale di sempre.