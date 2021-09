Dopo aver atteso qualche giorno, finalmente possiamo imbatterci nei preordini per i nuovi iPhone 13, considerando il fatto che l’appuntamento è previsto proprio oggi 17 settembre coi nuovi melafonini per tutti coloro che vorranno riceverli in anteprima assoluta. Ormai le caratteristiche dei membri di questa famiglia sono note a tutti, come abbiamo avuto modo di riportarvi subito dopo l’evento di martedì scorso. Da questo momento, però, possiamo passare a questioni più pratiche, con alcuni problemi annessi.

Cosa c’è da sapere sui preordini per iPhone 13 da oggi 17 settembre

Quali sono i concetti base che dobbiamo tenere a mente quest’oggi per non farci trovare pronti coi preordini degli iPhone 13? In primo luogo, come ci viene riportato nella pagina ufficiale dedicata all’ordine del device, sarà possibile procedere qui da noi alle 14 di questo venerdì. Dunque, se non volete attendere più del dovuto, sarà il caso di impostare un alert poco prima dell’orario stabilito. Il tutto, sperando che i server riescano a reggere, a differenza di quanto avvenuto in passato in alcune circostanze.

Bisogna precisare che, in questi minuti, si riscontrino problemi con lo store degli USA, nonostante non siano scattati ancora i preordini per i nuovi melafonini. Dunque, non possiamo escludere che ci possano essere anomalie anche qui da noi, con un numero eccessivo di accessi contemporanei alla suddetta pagina. Fate molta attenzione dopo le 13 italiane, sperando che il tutto possa essere gestito senza particolari affanni dal produttore e dai tecnici.

Occhi aperti e massima attenzione oggi, sperando che vada tutto liscio e che non ci siano particolari disagi per tutti coloro che vogliono procedere coi preordini degli iPhone 13. Staremo a vedere come andranno le cose, al netto delle segnalazioni che stanno arrivando proprio in questi minuti dagli Stati Uniti. Parliamo ovviamente di problemi imprevisti in casa Apple.