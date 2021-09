Il trailer di You 3 sembra annunciare una stagione ancora più folle delle precedenti, fatta di ambientazioni molto diverse tra loro e un gran numero di nuovi personaggi. D’altronde i nuovi episodi, in arrivo il 15 ottobre su Netflix, potranno contare su una storyline molto più ampia che include la genitorialità per i due protagonisti e soprattutto su oltre dieci new entry nel cast in altrettanti ruoli primari e secondari.

Nel trailer di You 3 diffuso da Netflix a poco meno di un mese dal debutto della nuova stagione, l’evento portante della trama è certamente la nascita del piccolo Henry, un maschietto anziché l’attesa femmina: Joe Goldberg (Penn Badgley) ha sposato, a suo dire, “il mostro” Love Quinn (Victoria Pedretti), pur di dare una famiglia al bambino e provare ad avere una vita normale. Ma di normale i due non hanno nulla: in una casa in quartiere residenziale di San Francisco, non riusciranno a tenere a bada i loro impulsi ossessivi e criminali, pur cercando di spacciarsi per una normale coppia alle prese con le difficoltà di aver accolto un neonato.

In questo contesto il trailer di You 3 mostra la nuova ossessione dello stalker Goldberg, la vicina di casa Natalie (Michaela McManus): la sua presenza finirà per far precipitare nuovamente il protagonista nella sua sete di possesso e scatenerà la gelosia di Love, fino alla decisione di andare in terapia di coppia per affrontare i loro problemi. Ci sarà poi almeno un omicidio, che a quanto pare si consumerà molto presto, stando alla voce fuori campo di Goldberg nel trailer: le immagini del bunker con la prigione di vetro, già teatro di torture nelle prime due stagioni, e di un cadavere avvolto in un sacco nero non lasciano molti dubbi a riguardo. Poche le inquadrature riservate all’altra new entry di peso in questa stagione, Scott Speedman, nel ruolo di un misterioso e riservato CEO padre di famiglia.

Forse il frame più eloquente del trailer di You 3 è quello finale, in cui Joe e Love scavano una fossa mentre il loro bimbo è adagiato in un seggiolino a pochi passi da loro. Evidentemente la loro terapista di coppia non ci ha visto lungo quando li ha definiti “molte cose ma non assassini“.

Ecco il trailer di You 3 sulle note della cover di …Baby One More Time di Britney Spears incisa da J2 feat. Blu Holliday.