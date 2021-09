Prosegue NCIS 18 su Rai2, insieme ad un nuovo compagno di viaggio venerdì 17 settembre: lo storico procedural è seguito da due episodi di Bull 5, altra produzione di CBS con cui peraltro condivide il volto di Michael Weatherly, ex interprete dell’agente speciale Tony DiNozzo e ora volto dello psicologo e consulente forense Jason Bull.

NCIS 18 continua a presidiare la prima serata di Rai2 passando dal giovedì al venerdì e accompagnando il ritorno di Bull con gli episodi ancora inediti della quinta stagione. La serie di e con Mark Harmon va in onda alle 21.10, per poi lasciare spazio a due episodi di Bull 5 dalle 22.10. Nella programmazione come sempre ballerina di Rai2, Bull dovrebbe poi passare al sabato dalla prossima settimana, a partire dal 25 settembre.

Ecco la trama di NCIS 18in onda il 17 settembre con l’episodio 13, il cui titolo Cattiva Condotta richiama il caso di Gibbs alle prese con un processo per l’accusa di aggressione. Si tratta della trama che porterà ad apparizioni più sporadiche di Mark Harmon nel resto della stagione e potenzialmente ad un suo impegno solo part-time in NCIS 19, in partenza il 20 settembre su CBS.

Sta per iniziare il delicato processo a Parker James, vecchia conoscenza dell’NCIS, quando il testimone chiave viene misteriosamente ucciso. McGee e compagni hanno un sospetto: credono che l’ideatore dello Schema Ponzi abbia commissionato in qualche modo l’omicidio dal carcere, ma non hanno le prove per dimostrarlo. Intanto, al processo, il procuratore è costretto a chiamare a testimoniare Gibbs, ma la sua recente cattiva condotta mina la sua credibilità di fronte alla giuria…

A NCIS 18 fanno seguito due episodi di Bull 5, che riparte in prima visione con la seconda parte di stagione: il 17 settembre la programmazione riprende dagli episodi 9 e 10, intitolati rispettivamente Lo Spirito del Tempo e Eredità Mortale. Ecco le trame.

Una commentatrice televisiva, nel suo programma, accusa un uomo di aver violentato e ucciso la sua figliastra. L’uomo improvvisamente si toglie la vita e sua moglie accusa la donna di istigazione al suicidio….

Izzy chiede a Bull di far riesumare il corpo della sua migliore amica perché, nonostante la sua morte sia già stata dichiarata accidentale, il figlio della donna pensa che sia stata uccisa.

Dal 25 settembre Bull dovrebbe lasciare NCIS 18 per trasferirsi al sabato insieme ai nuovi episodi di The Rookie 3.