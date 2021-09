Bisogna parlare nuovamente del tanto chiacchierato aggiornamento impostato su OxygenOS 11 per i possessori di un OnePlus 6. Paradossalmente, infatti, il trend è negativo e sta peggiorando con il trascorrere dei giorni, nonostante in un primo momento il pacchetto software sia stato promosso anche sulle nostre pagine. Fondamentale, dunque, capire quali possano essere i punti deboli del firmware, in attesa di capire se ci saranno ulteriori rilasci da parte del produttore per metterci una pezza.

Come va OnePlus 6 con il nuovo aggiornamento OxygenOS 11

Dopo le buone sensazioni raccontante nelle scorse settimane, dunque, tocca tornare sull’argomento. Se da un lato la batteria sembra consumare un pochino di più rispetto a prima, restando tutto sommato su livelli accettabili, il problema lag non può essere certo messo da parte. Sia perché ora appare più evidente, sia soprattutto se pensiamo che un discreto numero di utenti in possesso di un OnePlus 6 pare confermare l’anomalia in questione. Ecco perché la sensazione è che sentiremo ancora parlare del bug.

In particolare, OnePlus 6 appare decisamente meno reattivo rispetto a qualche settimana fa. L’apertura delle app avviene più lentamente, così come il passaggio da una scheda all’altra navigando con il proprio browser. La sensazione è che si tratti di difetti tutto sommato risolvibili con le prossime patch ottimizzate su OxygenOS 11 per OnePlus 6, ma al momento non abbiamo prese di posizione ufficiali da parte del produttore utili per chiarire la situazione una volta per tutte.

Dunque, occhi aperti nel corso delle prossime settimane, in attesa di capire quale sarà la reazione del produttore ai primi feedback che sono venuti a galla su OnePlus 6, in seguito all’installazione del tanto atteso aggiornamento con Oxygen OS 11. A voi come va lo smartphone? Riportateci pure la vostra esperienza qui di seguito, in modo da avere un quadro più chiaro della situazione.