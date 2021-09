Essere trendy mentre si fa sport è un sogno per molte esponenti del genere femminile: un sogno che diventa realtà grazie ai leggings funzionali e drenanti! Questi capi sono ideali non solo per l’attività fisica, ma anche per tutte le altre attività quotidiane, e sono tanto comodi quanto fashion.

Dai un’occhiata a queste proposte di outfit messe a disposizione da un marchio di qualità.

Leggings ideali per donna o ragazza, un vero e proprio emblema di comfort e di bellezza. Il materiale utilizzato, chiamato Dermofibra, supporta i movimenti del corpo durante il workout ed è persino in grado di mantenere la pelle idratata.

Nelle prossime righe ti spiegheremo come funziona questo particolare tessuto, e quali sono i suoi benefici. Ai vantaggi legati alla salute si uniscono, poi, quelli di carattere estetico. Proprio ciò che serve per dedicarsi agli allenamenti senza rinunciare all’eleganza e alla cura per i dettagli.

Leggings modellanti e snellenti

Hai mai sentito parlare di leggings che combattono la ritenzione idrica e che aiutano a rimodellare il giro vita, i fianchi e le cosce? Così sono quelli funzionali forniti sullo store ufficiale

Questi articoli di abbigliamento contengono una serie di sostanze che favoriscono la microcircolazione: specialmente minerali come il magnesio, lo zinco e il silicio. A ciò si aggiungono le microsfere di caffeina, vitamina E, vitamina A e aloe vera.

Il risultato? Dermofibra Cosmetics è studiato per facilitare l’eliminazione dei liquidi in eccesso e, quindi, delle tossine. Ne consegue un autentico reshaping, che interessa tutta la parte inferiore del corpo. Per questa azione, tra l’altro, simili leggings sono nostri alleati nella lotta alla cellulite!

Ecco come dimagrire le forme ed essere alla moda al tempo stesso. I principi attivi del materiale brevettato da BeGood sono complici di tutte coloro che desiderano perdere qualche kg e contrastare il ristagno d’acqua nell’organismo.

Un vestiario sportivo per il benessere del derma

C’è di più: i leggings di questo tipo sono perfetti per avere una pelle liscia sulle gambe, luminosa e levigata. Infatti Dermofibra Cosmetics ha proprietà idratanti e nutrienti, sempre per tutti gli elementi che include (l’aloe vera e gli altri che abbiamo citato in precedenza).

Questi leggings sono ottimi per l’elasticità cutanea, altro motivo per cui ci sostengono contro la cellulite. Soprattutto la caffeina è preziosa per attenuare questo inestetismo. Stiamo parlando, in sintesi, di leggings che affievoliscono le impurità dell’epidermide e che creano persino una “barriera” che difende dai radicali liberi.

Sarà come usare una crema, con la differenza che i leggings si indossano in un secondo e che sono anche decisamente glamour.

Una vasta gamma di leggings alla moda

I legging snellenti che abbiamo descritto sono consigliati sia per la salute, sia per essere “in” durante l’esercizio fisico.

Quante volte, nel corso dello sport, sudiamo, ci stanchiamo, appariamo sfatte e in disordine? Questo resterà solo un lontano problema con i leggings BeGood. La cura dell’abbigliamento aiuta le donne a sentirsi più sicure di sé, e può fare miracoli per quanto riguarda l’autostima.

Leggings del genere rendono l’allenamento più leggero e piacevole e aumentano anche la motivazione. E non avrai alcuna difficoltà a trovare il modello che fa per te, dato l’ampio assortimento di capi!

Ci sono leggings a tinta unita e leggings multicolor. Leggings maculati, zebrati, camouflage, giraffati, ispirati alle textures scozzesi. Senza dimenticare quelli melange e quelli decorati dal nome del marchio. Hai soltanto l’imbarazzo della scelta.

Questi prodotti sono indicati per tutte le stagioni e per ogni occasione. Per il training, per il lavoro, per lo shopping con le amiche. Ci sono quelli lunghi e quelli che arrivano al ginocchio, questi ultimi eccellenti per i periodi più caldi.

Come abbinare i leggings per ogni occasione

Questi leggins cosmetici possono essere abbinati ad altri indumenti per degli outfit fashion, casual, look, da ufficio o sportivi.

Per esempio stanno benissimo con i top e con le canotte sportive, con le t-shirt e con le felpe. Come scarpe sono perfette le sneakers, ma si accostano in maniera ottimale anche i sandali e le infradito. È semplice creare mise di tendenza con leggings di questa tipologia, che non solo si adattano alle forme del corpo, ma migliorano anche l’aspetto, la circolazione del sangue e l’eliminazione dei liquidi che si accumulano nei tessuti.