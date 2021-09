Carlo Conti conduce Tale E Quale Show, la nuova edizione al via stasera. Già noti i concorrenti, la giuria e le imitazioni della prima puntata in onda stasera, venerdì 17 settembre.

Il programma sarà trasmesso in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 21.25. Otto le puntate totali che porteranno alla premiazione di un vincitore tra i concorrenti di Tale e Quale Show che prendono parte all’edizione 2021.

“L’indicazione era quella di non fare i più i cantanti di colore ma a me sembrava una grande ingiustizia. Allora per interpretare una persone di colore abbiamo una concorrente di colore”, le parole di Carlo Conti in conferenza stampa, dopo le polemiche della scorsa edizione.

“Non si parlerà più di black-face. Noi mettiamo rispetto nell’interpretare gli artisti. Così come abbiamo usato rispetto quando abbiamo interpretato altre etnie. Sarebbe stato ghettizzante non rappresentare la musica black e così abbiamo utilizzato questa soluzione”, ha spiegato il conduttore.

I concorrenti di Tale e Quale Show

Francesca Alotta

Deborah Johnson

Federica Nargi

Stefania Orlando

Alba Parietti

Dennis Fantina

I Gemelli di Guidonia

Biagio Izzo

Simone Montedoro

Pierpaolo Pretelli

Ciro Priello

La guria di Tale E Quale Show

Loretta Goggi è confermata in giuria a Tale E Quale Show. Sarà con Giorgio Panariello e la new entry al tavolo dei giudici, Cristiano Malgioglio. Un quarto giudice si aggiungerà di settimana in settimana a sorpresa e sempre diverso.

Il voto dei telespettatori

Quest’anno i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter: le tre esibizioni più votate porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascuna puntata.

Le imitazioni del 17 settembre

Alba Parietti sarà Loredana Bertè, Stefania Orlando sarà Lady Gaga, Francesca Alotta sarà Emma, Federica Nargi sarà Elettra Lamborghini, Simone Montedoro sarà De Gregori. Biagio Izzo si cimenterà con “Bongo Cha Cha Cha”, Ciro Priello sarà Stash dei The Kolors, Pierpaolo Pretelli avrà il volto di Ricky Martin, i Gemelli di Guidonia diventeranno Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, Dennis Fantina sarà Eros Ramazzotti, Deborah Johnson sarà Donna Summer.