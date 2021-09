Il Napoli di mister Luciano Spalletti sta facendo davvero scintille, era da tempo che non si vedeva una squadra così. Dopo i primi tre successi stagionali in Serie A contro Venezia, Genoa e Juventus, ieri sera al King Power Stadium di Leicester City gli azzurri hanno conquistato un ottimo pareggio su un campo difficile e soprattutto dopo essere andati sotto 2-0. Il match è terminato 2-2 grazie ad una super doppietta di Osimhen ed alla grinta ed al cuore del resto dei compagni. Tra l’altro ieri i partenopei, in occasione della prima giornata della fase a gironi di Europa League, sono scesi in campo con la terza casacca di colore rosso, caratterizzata da inserti in giallo oro. La tifoseria azzurra si è divisa, c’è chi ha apprezzato il colore e chi no.

Ricordiamo che proprio da domani, sabato 18 settembre, tutto il materiale della SSC Napoli per la nuova collezione EA7 sarà in vendita a partire dalle ore 10.00. Il conto alla rovescia è già partito sul sito ufficiale della squadra, così come è giunto anche il comunicato stampa circa l’accordo tra Giorgio Armani ed il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Nella nota si può leggere che prosegue l’impegno dello stilista piacentino a favore dello sport attraverso l’accordo con ADL, proprietario e presidente della SSC Napoli. L’accordo prevede una partnership per la stagione 2021-2022 tramite il marchio EA7, che vestirà la squadra azzurra.

Giorgio Armani, inoltre, impegna la sua creatività da Nord a Sud vestendo anche la Nazionale Olimpica, il basket con l’Olimpia Milano fino al calcio. Lo stilista 87enne ha concordato con la società azzurra che una parte degli utili provenienti dalla commercializzazione dei prodotti creati verrà destinata al territorio ed al bene comune. Si tratta di una creazione di abbigliamento formale e tecnico che nasce da valori condivisi come: Lealtà, Impegno e Gioco di squadra. Insomma, se siete interessati all’acquisto della nuova collezione EA7 2021/2022 potrete farlo domani 18 settembre a partire dalle ore 10.