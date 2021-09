Continua a grandi passi lo sviluppo della beta Harmony OS per un numero sempre maggiore di smartphone Huawei anche di vecchia data. Di queste ore, in effetti, è l’annuncio della nuova inclusione nel programma sperimentale di ben 10 dispositivi tra cui anche il non più certo recente Huawei P10.

Naturalmente stiamo parlando ancora di una closed beta, tra l’altro diffusa solo in Cina e non il altre parti del mondo ma sappiamo bene come questo primo passaggio sia solo propedeutico alla diffusione dello stesso programma altrove. Come già riferito, tra i nuovi dispositivi pronti a ricevere proprio Harmony OS c’è il Huawei P10 e P10 Plus del lontano 2015. Il suo processore Kirin 960 è stato considerato adatto a ricevere la nuova esperienza software, con l’ausilio dei 4 o 6 GB di RAM (in base al modello coinvolto) e ai 128 GB di spazio di archiviazione.

Nel nuovo lotto di smartphone beneficiari di Harmony OS giunge ora però anche un altro top di gamma non più di prima uscita oltre al Huawei P10. Il riferimento è al Huawei Mate 9 che ha lo stesso processore dell’ammiraglia già esaminata. Ebbene, anche per questo device, il produttore ha pensato di rendere disponibile proprio il sistema operativo di Android, senz’altro per approfittare ancora della lunga diffusione globale del telefono per distribuire al maggior numero di utenti il suo OS proprietario.

Ricapitolando, la closed beta di Harmony OS è ora a disposizione in Cina per Huawei P10 e P10 Plus, Mate 9, Mate 9 Pro e Mate 9 RS Porsche Design. Si aggiungono alla lista anche i Huawei Nova 3 pure ancora diffusi e il Huawei Y9 del 2019. Completano l’elenco i MediaPad M5 Pro da 10.8 pollici e i MediaPad M5 da 10.8 e 8.4 pollici.

