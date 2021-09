Flop di Salmo verrà rilasciato venerdì 1° ottobre. L’artista lo annuncia sui social in modo ironico e ne parla come il suo “disco peggiore”. Condivide la notizia con i fan nelle scorse ore e mostra anche la copertina dell’album.

Se si scorre tra le foto si scorge anche la tracklist completa di Flop di Salmo, un disco che si compone di 17 tracce inedite. Il disco sarà disponibile in diverse versioni, da oggi in pre-save e pre-add digitale e in pre-order nelle versioni CD, vinile quadruplo serigrafato (deluxe version, esclusiva Sony Music Store) e doppio LP colorato rosso trasparente (timbrato a mano, esclusiva Amazon), trasparente (esclusiva IBS) e giallo trasparente (esclusiva Discoteca Laziale).

Flop arriva tre anni dopo il rilascio del precedente lavoro di Salmo, Playlist, che ha collezionato 6 dischi di platino. Nelle 17 tracce inedite, l’artista mostra molte sfaccettature, che uniscono la sua anima più rap a quella rock e elettronica.

Cosa aspettarsi, dunque, da Flop? Le tematiche dell’album rappresentano una riflessione sul tema del fallimento, un argomento sempre attuale che è insito nell’essere umano. Salmo affronta la paura più grande di ogni artista, in un mondo dominato da materialismo e capitalismo, dove contano la ricerca della perfezione, della fama a tutti costi, in cui i parametri si misurano sui like, i numeri, gli averi più che gli esseri, e ci immerge nella profondità di una parola temuta, (dove si nasconde la vita).

Con Flop Salmo lancia nel mondo un invito a sbagliare, a partire dal titolo dell’album che ne rappresenta il significato, e lo presenta sui social non prendendosi troppo sul serio.

