Finalmente è arrivato il tanto atteso annuncio di nuove disponibilità PS5 su Mediaworld in questo mese di settembre. Dalla fine di agosto, come già fatto notare, la catena di elettronica non aveva messo a disposizione alcun nuovo slot di vendite per il prodotto tanto agognato. La settimana prossima invece, le occasioni saranno addirittura due e si spera che queste potranno accontentare un numero corposo di clienti.

Si parte con l’appuntamento del giorno 20 settembre, ossia lunedì prossimo per una nuova disponibilità PS5, in particolare delle unità standard ossia quelle con incluso un lettore Blu-Ray che permette di usufruire di dischi fisici. Il suo prezzo al pubblico non potrà che essere quello di listino ossia 499,90 euro. L’orario in cui ci si dovrà sintonizzare sul sito della catena di elettronica sarà quello delle 15, come avvenuto già in passato.

L’occasione si rinnova il giorno dopo, ossia martedì 21 settembre ma con la disponibilità PS5 nella sua Digital Edition. Il prezzo del prodotto sarà sempre quello di listino di 399,90 euro e ancora l’orario di via alle vendite rimarrà quello delle 15.

Già si preannuncia una lunga coda virtuale allo scoccare della fatidica ora X sia di lunedì che di martedì per provare a conquistare la propria unità. Per questo motivo, si consiglia a chiunque sia interessato all’acquisto di effettuare preventivamente la registrazione all’e-commerce di Mediaworld o comunque, nel caso si disponga già dei dati di login, almeno di controllare i propri dati, soprattutto quelli relativi al metodo di pagamento e all’indirizzo di spedizione.

A dire il vero, l’ultima disponibilità PS5 su Mediaworld di fine agosto è stata contrassegnata da qualche problema di tipo tecnico e dunque dal ritardo sulle vendite effettive. Speriamo che all’inizio della settimana prossima le cose filino liscio, senza alcun problema invece per la gioia di chi da tanti mesi tenta di acquistare la console.