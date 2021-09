Ci sono alcune informazioni interessanti da prendere in esame per quanto concerne la nuova serie dei Samsung Galaxy S22, soprattutto a proposito della fotocamera da 50 megapixel di cui si parla da diverse settimane a questa parte. Nel dettaglio, dopo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di analizzare nella giornata di ieri, è importante concentrarsi su alcune voci completamente focalizzate sulla fotocamera. Vediamo come stanno le cose, dunque, in attesa di mosse ufficiali da parte del produttore asiatico.

Cosa sappiamo sulla fotocamera dei prossimi Samsung Galaxy S22

Come sempre, le indiscrezioni sulla fotocamera dei nuovi Samsung Galaxy S22 ci arriva direttamente da SamMobile. Interessante, a tal proposito, la citazione del tipster Ice Universe, meglio conosciuto su Twitter come @UniverseIce, il quale ritiene che i prossimi top di gamma del colosso coreano utilizzeranno il sensore per fotocamera ISOCELL GN5 recentemente lanciato da Samsung. Si tratta di un sensore da 1/1,57 pollici con una risoluzione originale di 50 MP e una dimensione dei pixel di 1 μm.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, potremmo dire che l’ISOCELL GN5 abbia la capacità di acquisire immagini 12.5MP (pixel 2μm) in modalità pixel binning 4-in-1 e le immagini 100mp utilizzando un algoritmo remosaic. Secondo quanto è stato raccolto in questi giorni, dunque, il nuovo componente che dovrebbe essere utilizzato coi Samsung Galaxy S22 sarà dotato di messa a fuoco automatica Dual Pixel Pro. In questo modo, l’operazione sarà più rapida.

A questo, secondo la fonte, si aggiunge Front Deep Trench Isolation per ridurre il rumore, Smart-ISO, Smart ISO Pro, campionamento multi-frame e HDR sfalsato. Infine, la fonte ci dice che la nuova fotocamera del Samsung Galaxy S22 sia in grado di registrare video 8K 30fps e video 4K 120fps al rallentatore.