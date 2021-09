Purtroppo anche ieri 15 settembre si sono registrati notevoli problemi Mediaset Infinity per lo streaming di Champions League nella partita Liverpool-Milan. Non solo i tifosi italiani hanno dovuto incassare un’amara sconfitta sul campo ma si sono scontrati pure con i blocchi continui dell’app e addirittura con l’impossibilità di seguire buona parte dello scontro.

I problemi con Mediaset Infinity di ieri sera sono stati la fotocopia esatta di quanto accaduto nella serata del 14 settembre in occasione dell’impegno in Champions della Juve. Gli abbonati hanno avuto continue difficoltà nella visione della partita e si sono fatti sentire con specifiche lamentele presso il servizio. La stessa Mediaset, nella mattinata di ieri, non aveva potuto fare altro che ammettere proprio le difficoltà e pure prevedere un risarcimento per tutti i suoi clienti pari a 15 giorni di servizio aggiuntivo gratuito a tutti.

Bisognerà verificare quali interventi potranno essere messi in campo anche a seguito degli ultimi problemi con Mediaset Infinity. Potrebbe essere garantito qualche nuovo benefit ai clienti come nuovi giorni di servizio gratuito, ma gli abbonati saranno molto più contenti di poter contare su uno streaming senza intoppi e dunque decisamente migliore. Esattamente come DAZN per la serie A, anche Infinity dovrà probabilmente lavorare sulla sua piattaforma di base per migliorare l’esperienza di fruizione. Di contro, sempre in riferimento alla Champions, va detto invece che la prima partita di una squadra italiana trasmessa su Amazon Prime ieri sera è andata a gonfie vele: la live di Inter-Real Madrid non ha dato alcuna anomalia per gli abbonati a questo secondo servizio. Peccato che con questa ulteriore piattaforma è previsto solo il migliore match del mercoledì della Coppa dei Campioni. Tanti tifosi magari avrebbero preferito questa soluzione rispetto proprio ad Infinity. Il prosieguo dei gironi sarà il terreno di prova per tutti i servizi chiamati in causa in questa stagione.