Arrivano proprio in queste ore alcune segnalazioni che dobbiamo aggiungere alla “questione Decathlon“, trattata nella giornata di ieri con un altro articolo, a proposito dell’SMS contenente il messaggio “richiamami al numero 89343457“. Si tratta di una vera e propria truffa dalla quale dobbiamo stare tutti alla larga per evitare brutte sorprese. Vediamo di analizzare più da vicino i feedback degli utenti, anche per capire come si materializzi la minaccia per il pubblico interessato.

Ignorata il messaggio con “richiamami al numero 89343457”

Per farvela breve, nel caso in cui doveste ricevere un SMS in cui, tra le altre cose, trovate scritto “richiamami al numero 89343457”, provvedete nel più breve tempo possibile alla sua rimozione. Già, perché coloro che hanno poca dimestichezza con situazioni di questo tipo potrebbero essere effettivamente tentati ad effettuare la chiamata. Se non altro per scoprire chi ha provato a mettersi in contatto con noi. Cedendo, però, andrete incontro alla truffa del giorno, stando alle tante segnalazioni arrivate dal pubblico.

Come si nota all’interno dell’apposita pagina di Tellows, infatti, richiamando il numero in questione verrà automaticamente prosciugato il credito che avete sulla vostra SIM. Al momento, non sono ancora chiari i dettagli tecnici di questa truffa, ma diversi riscontri vanno in questa direzione. Insomma, se non volete scoprire per esperienza diretta i retroscena della bufala che mette a rischio la vostra sicurezza digitale, il consiglio è di archiviare a più presto il messaggio.

Dunque, non fidatevi e tenete gli occhi aperti, perché messaggi del genere rischiano effettivamente di crearvi non pochi grattacapi, indipendentemente dal credito che avete a vostra disposizione sulla SIM. Fatelo sapere anche ai vostri contatti, in quanto i messaggi che arrivano dal numero 89343457, da quello che ci risulta, sono molto diffusi in questo momento qui in Italia. Arrivato anche a voi?