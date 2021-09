Realme, azienda tecnologica cinese con sede a Shenzhen e specializzata nella produzione di smartphone, nella giornata di ieri 15 settembre ha reso ufficiale l’arrivo di una nuova generazione di smart-band. Si tratta della Realme Band 2, un dispositivo le cui dimensioni si presentano più elevate rispetto ad altri antagonisti in commercio. Oltre a sfoggiare un design del tutto rivisitato, il nuovo braccialetto intelligente presenta interessanti novità, come ad esempio la misurazione dei livelli di stress, le modalità dedicate al mondo femminile ed un sensore in grado di misurare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Ma vediamo insieme con maggior dettaglio le principali caratteristiche tecniche della nuova smart-band di Realme.

Il nuovo Realme Band 2 sfoggia un display da 1,4 pollici (con risoluzione di 167 x 320 pixel), una luminosità che arriva fino a 500 nit e più di 50 quadranti a disposizione. Il dispositivo è dotato di sensori come l’accelerometro a tre assi, la misurazione della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e la misurazione della SpO2. La smart.band dell’azienda cinese è in grado di connettersi tramite Bluetooth 5.1, con collegamento a smartphone Android (a partire dalla versione 5.1) e iOS (dalla versione 11) tramite realme Link. Quanto alle dimensioni ed al peso, questo fitness tracker misura 259,8 x 24,6 x 12,2 mm per 27,3 gr. Il wearable integra una batteria da 204mAh, garantisce un’autonomia fino a 12 giorni e presenta una ricarica wireless magnetica tramite la basetta; è resistente alle immersioni fino a 5ATM.

ARTICOLI CORRELATI

Il Realme Band 2 è in grado di monitorare la frequenza cardiaca mandando avvisi qualora dovesse rilevare livelli di pericolo, SpO2, respirazione, passi, sonno, livelli di stress, calorie bruciate, distanza percorsa, acqua e sedentarietà. L’apparecchio riconosce diverse attività fisiche, come passeggiate, corsa, calcio, basket, yoga, ciclismo indoor e outdoor, 90 modalità sportive e tanto altro ancora. Il cinturino è estraibile e misura 18 mm, risultando adatto per polsi tra i 150 e 220 mm di circonferenza. La nuova Realme Band 2 sarà lanciata in Malesia dal prossimo 20 settembre al costo di 35 euro. Per adesso ancora non è stato specificato se e quando sarà commercializzato anche a livello internazionale. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori informazioni a riguardo.