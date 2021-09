Sono iniziate le riprese del film de Lo Straordinario Mondo di Zoey, come confermano alcune foto dal set. Dopo la cancellazione della serie tv, terminata con due stagioni, il team artistico si è dato da fare per trovare una nuova casa in cui poter continuare la storia. Alla fine ci ha pensato il canale Roku a salvare lo show, ordinando un film tv che, almeno in parte, concluderà la trama originale, e forse, preparerà il terreno per altro.

La star della serie Skylar Astin ha condiviso sui social un’immagine di lui e la protagonista Jane Levy, sul set del film de Lo Straordinario Mondo di Zoey, che sarà a tema natalizio.

Zoey’s Extraordinary Christmas (Il Natale Straordinario di Zoey) si svolge subito dopo gli eventi della seconda stagione dello show. Oltre a Levy e Astin, nel cast ritroveremo anche gli altri componenti, tra cui Alex Newell, John Clarence Stewart, Andrew Leeds, Alice Lee, Michael Thomas Grant, Kapil Talwalkar, David St. Louis, Mary Steenburgen, Peter Gallagher e Bernadette Peters.

“Sono estremamente grato a The Roku Channel per averci aiutato a far cantare di nuovo Zoey”, ha detto in precedenza il creatore Austin Winsberg. “Non riesco a pensare a un momento più appropriato per ascoltare la propria canzone del cuore se non durante le vacanze. E Il Natale Straordinario di Zoey sarà un’opportunità per offrire ai fan e ai nuovi spettatori la possibilità di entrare nell’atmosfera natalizia. Questo spettacolo ha sempre riguardato l’empatia, la compassione e il trionfo dello spirito umano. Il canale Roku ha sicuramente sollevato il mio e spero che il nostro film possa avere lo stesso effetto sugli spettatori ovunque.”

Richard Shepard, che ha diretto l’episodio pilota di Zoey nel 2020, torna come regista del film. Winsberg ha scritto la sceneggiatura. Se il film de Lo Straordinario Mondo di Zoey riuscirà ad attrarre abbastanza spettatori, Roku potrebbe ordinare ulteriori episodi della serie.