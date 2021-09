Purtroppo in questa mattinata di giovedì 16 settembre la PEC Aruba non funziona per tutti i clienti e proprio la posta elettronica certificata o non è fruibile del tutto o anche solo in parte. Un grosso disguido considerando che l’anomalia si manifesta da browser web ma anche da app.

Il servizio Downdetector quantifica gli errori ora di scena per il servizio di posta elettronica appunto. Siamo nell’ordine del doppio centinaio di disguidi al momento di questa pubblicazione, ossia alle ore 11 odierne ma la situazione naturalmente è in continuo divenire. Visto che la PEC Aruba non funziona in questa giornata, non sono pochi gli utenti in difficoltà, soprattutto coloro che magari hanno la necessità di inviare un messaggio celermente o di verificare la ricezione di qualche preziosa comunicazione.

A tutti coloro ai quali non funziona la PEC Aruba non resterà altro da fare che contattare l’assistenza per ottenere supporto specifico. I numeri specifici, anche se non gratuiti, sono due ossia quello di linea fissa +39 0575 0505 e su mobile al +39 02 500 41 305. n alternativa e come sempre, si potrà provvedere con l’apertura di una richiesta di aiuto direttamente sul sito del servizio a questo indirizzo dopo aver effettuato tuttavia il proprio login. Questo primo approfondimento verrà di certo aggiornato con ulteriori riscontri non appena la situazione evolverà in qualche direzione, si spera per il meglio, magari anche a seguito di qualche comunicazione da parte del servizio dunque attraverso i canali ufficiali.

Aggiornamento 11:28 – Per fortuna i problemi registrati in questa mattinata stanno progressivamente rientrando in questi minuti. Se prima la PEC Aruba non funzionava al tentativo di accesso, ora gli utenti sembrerebbero fruire tutti del servizio senza alcuna eccezione. La curva delle anomalie presente su Downdetector è difatti scesa sensibilmente. Nel corso dei prossimi minuti, ogni errore dovrebbe dunque rientrare.