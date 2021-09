Ascolti ‘Ncroce di Veronica Simioli e chiudi gli occhi. Non importa se ti perdi le bellissime immagini del video ufficiale firmato da Thom Rever, perché le suggestioni che ti raggiungono sono le stesse, fotogramma per fotogramma.

‘Ncroce di Veronica Simioli è l’esordio solista della cantautrice napoletana, che per la prima volta si emancipa dal fortunato trio Sud58 dopo l’esperienza sul palco di Made In Sud. Con i Sud58 ha pubblicato il disco Una Fantastica Idea (2016) che le ha aperto le porte verso le collaborazioni eccellenti, da Enzo Avitabile a Rocco Hunt, passando per Gigi D’Alessio.

Le collaborazioni eccellenti, tuttavia, non sono finite. Alla produzione di ‘Ncroce c’è Big Fish, motore e pezzo da 90 dei Sottotono insieme a Tormento, che per lei ha realizzato un beat che esplora ogni scibile sonoro umano creando la giusta coperta musicale dentro la quale Veronica trova se stessa, la sua dimensione preferenziale. “La canzone ci vede in totale simbiosi”, dice orgogliosa Veronica quando parla del suo producer. Il brano, infatti, si colloca nell’alternative r’n’b e come qualsiasi scelta alternative è nobile nel suo genio. Il beat è timidamente sincopato e tutto il resto è affidato a pad e sintetizzatori, con la voce incantevole di Veronica che fa da sirena.

“‘Ncroce sorge dal desiderio di affermare le personali diversità emotive poiché sono quelle che compongono il nostro essere più intimo e determinano chi siamo e cosa facciamo. Ho compreso che l’indipendenza artistica/umana stabilisce il tuo ruolo e il tuo spazio nella realtà. L’architettura alternative-r’n’b, oasi che mi ha educata ascoltando via via D’Angelo e Alicia Keys, Eduardo De Crescenzo e Billie Holiday, Rosalía e Damien Rice, mi permette di esprimere questo grido sussurrato per dire quanto sia mutevole la natura delle persone e quanto sia indispensabile preservare le personalità che ci abitano”.

Il video mostra una serie di immagini suggestive. Tutto si svolge tra cave minerarie e maneggi, ma è soltanto l’illusione di uno spazio: tutto è onirico e leggero, quasi senza gravità, perfettamente in linea con il mood del brano che esplora il dancefloor e arriva all’introspezione. In ‘Ncroce di Veronica Simioli vincono la seduzione e l’astrazione, un gioco di immagini e suoni che merita un rewatch e un replay perché sì, se ne sente il bisogno.

Testo