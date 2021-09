Un viaggio di 15 tracce disponibili negli store fisici e digitali: esce Maader Folk di Davide Van De Sfroos.

È una madre consolatrice, benevola, entrata nei sogni dell’artista per ricordargli l’origine folk del suo mondo e suggerirgli il titolo del nuovo album: Maader Folk è l’atteso disco di inediti di Davide Van De Sfroos, che vede la luce a sette anni dal precedente.

Il nuovo progetto discografico è un viaggio che lo riporta al folk e a certi sapori celtici degli esordi ma con le nuove tracce Davide Van De Sfroos si avvicina anche a sonorità inedite e sperimentali, grazie alla collaborazione con il produttore Taketo Gohara.

“Nello sguardo della Maader Folk ci sono immagini surreali e simboliche che abbracciano le persone e i loro luoghi, la loro terra. In questo disco c’è anche lo slancio verso la speranza e la voglia di respiro per un nuovo viaggio che non dimentica il passato”, racconta Davide Van De Sfroos sul nuovo progetto discografico disponibile da venerdì 17 settembre.

Il lavoro è stato anticipato dal singolo con Zucchero Oh Lord, Vaarda Gio, una preghiera solenne dalle sonorità gospel, un inno che ha consentito alle due voci di amalgamarsi senza eguali per fondersi in una toccante richiesta di protezione a chi ci veglia da lassù.

Il video ufficiale del brano è stato presentato alla 78^ Mostra Internazionale dell’Arte Cinematografica di Venezia: un inedito grandangolo sul quotidiano dell’intellettuale Mauro Corona.

L’album sarà presentato attraverso una serie di incontri. Qui sotto il calendario:

L’instore di Davide Van De Sfroos

17/9: Como c/o Villa del Grumello

18/9: Lecco c/o Orsa Maggiore (a cura di Discoshop)

21/9: Milano c/o la Feltrinelli Gae Aulenti

22/9: Varese c/o Varese Dischi

24/9: Torino c/o Spazio Comala (a cura di Feltrinelli)

27/9: Roma c/o Galleria Alberto Sordi (a cura di Feltrinelli)

28/9: Bologna c/o Feltrinelli di piazza Ravegnana

29/9: Verona c/o Mura Festival Bastione di San Bernardino (a cura di Feltrinelli)

Tracklist Maader Folk di Davide Van De Sfroos