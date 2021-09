Dopo diverse chiacchiere ecco finalmente disponibile la funzione multi-dispositivo su WhatsApp, molto richiesta in questi ultimi anni ed ora si ha modo di poter testarne l’efficacia. Con l’ultimo aggiornamento dell’app di messaggistica più famosa al mondo è possibile sfruttare questa nuova funzionalità per tutti gli utenti che ne hanno necessità.

Dettagli sulla funzione multi-dispositivo WhatsApp arriva su iPhone

Dunque, non solo nuove emoji WhatsApp, dopo l’approfondimento delle ultime ore. WhatsApp sta studiando diverse mosse per riuscire a riprendersi da un momento piuttosto complicato, è stata infatti abbandonata da molti utenti che non avevano accettato le nuove norme relative ai termini di sicurezza, ma non solo. La concorrenza, come ad esempio Telegram, si è mostrata in questi anni più all’avanguardia, rispondendo meglio alle esigenze degli utenti.

Ora però è arrivata una risposta concreta con WhatsApp multi-dispositivo e vediamo più nel dettaglio come funziona e quali possono essere i suoi limiti. Ciò che risulta essere alquanto chiaro è che quest’applicazione di messaggistica potrà finalmente essere utilizzata su più dispositivi contemporaneamente, quindi smartphone, pc e tablet. Il tutto avviene in maniera sincronizzata e senza la necessità di avere lo smartphone sempre connesso, come insomma bisogna attualmente fare per WhatsApp Web e WhatsApp Desktop.

Bisogna però precisare come questa funzione multi-dispositivo non sia ancora del tutto pronta, si ritrova in una fase di beta, quindi di sviluppo, ma WhatsApp ha voluto comunque lasciarla libera di testare a chiunque. Prima infatti la versione beta era solo disponibile per gli iscritti al programma, ma con l’ultimo aggiornamento dell’app tutti possono provare questa funzione. Ci sono, come accennato in precedenza, dei limiti per WhatsApp multi-dispositivo e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. Si possono attualmente collegare allo stesso account fino a quattro dispositivi diversi, ma lo smartphone resta il punto focale di tutto.

Quest’ultimo autorizza gli altri a potersi collegare al profilo da condividere, inoltre non si possono connettere due smartphone contemporaneamente su un unico profilo WhatsApp. Per quanto concerne il tablet, questo non è dotato di app specifica, ma ci si può collegare tramite WhatsApp Web affidandosi al browser Internet. Alcune funzioni non sono ancora supportate, come visualizzare la posizione in tempo reale sui dispositivi aggiuntivi. Su WhatsApp Web e Desktop non è possibile bloccare le chat in alto, né accettare l’invito ad un gruppo. Per poter accedere al multi-dispositivo su WhatsApp basterà attuare la stessa operazione fatta per WhatsApp Web, quindi collegare un dispositivo inquadrando il codice QR.