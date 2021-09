Siete alla ricerca di un fitness-tracker bello, pratico, ricco di funzionalità e con un costo basso? Allora non perdetevi l’incredibile offerta a tempo di oggi 16 settembre relativa all’Amazfit Band 5, disponibile su Amazon al super prezzo di 29,90 euro (rispetto ai 43,90 euro di listino). Questo braccialetto intelligente del marchio cinese è disponibile sull’e-commerce nelle tre colorazioni: arancio, nero e verde. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristiche tecniche dell’orologio smart.

L’Amazfit Band 5 sfoggia un nuovissimo display AMOLED a colori da 1,1 pollici ed offre un’incredibile esperienza visiva, molto più ampia e chiara. Dall’apposita app, è possibile scaricare due quadranti personalizzati incorporati e oltre 45 quadranti aggiuntivi. In alternativa, l’utente può scegliere anche un’immagine oppure una foto personale da aggiungere come quadrante della smart-band. I sistemi operativi supportati dal braccialetto ‎sono Android 5.0 o iOS 10.0 e versioni successive. Il wearable registra distanza, velocità, variazioni della frequenza cardiaca, calorie bruciate ed altri dati durante l’allenamento. L’Amazfit Band 5 è resistente all’acqua fino a 5ATM e può tenere testa a tutte le vostre attività quotidiane. Si può indossare mentre si nuota e registrare i dati dell’attività praticata.

L’Amazfit Band 5 è in grado di controllare i livelli di stress personali ogni volta ci si sente sotto pressione o stressati, con possibilità di ricevere suggerimenti per ridurlo. Il dispositivo è dotato anche del sensore ottico ‘BioTrackerTM 2 PPG’ protetto da Huami, capace di monitorare ad elevata precisione la frequenza cardiaca 24 ore su 24 con avviso qualora il battito fosse alto. L’apparecchio è indicato anche per le donne per tenere traccia dei cicli mestruali e periodi di ovulazione con avviso prima che arrivino. La batteria è davvero eccezionale, grazie all’autonomia assicurata per 15 giorni in utilizzo standard e fino a 25 giorni con risparmio energetico. Insomma, questo e tanto altro con l’Amazfit Band 5, disponibile oggi 16 settembre su Amazon al prezzo di 29,90 euro (se siete abbonati al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi).