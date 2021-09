Il nuovo Huawei Nova 8i è arrivato in Italia, anche se purtroppo senza i servizi Google. Il dispositivo ha un prezzo di 349 euro nelle colorazioni Moonlight Silver e Starry Black. Chi deciderà di acquistarlo entro il 4 ottobre riceverà in regalo le cuffie true wireless FreeBuds 4. Si tenga anche presente che sullo store ufficiale del produttore cinese verrà applicato uno sconto aggiuntivo di 40 euro a fronte di un acconto di 10 euro. La spedizione, peraltro, è gratuita.

Detto questo, passiamo a dettagliarvi le specifiche tecniche complete del nuovo Huawei Nova 8i. Il device è spinto dal processore Snapdragon 662 Octa-core 2.0 GHz, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Lo schermo corrisponde ad un LCD da 6.67 pollici con risoluzione FHD+. La fotocamera posteriore ha sensori da 64 (apertura f/1.9) + 8 (apertura f/2.4) + 2 (apertura f/2.4) + 2MP (apertura f/2.4), mentre il sensore selfie è da 16MP (apertura f/2.0). Le connettività previste sono il 4G LTE Dual-SIM, il Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, il Bluetooth 5.0, il GPS assistito ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Presenti a bordo il sistema audio Huawei Hister ed il riconoscimento delle impronte digitali, oltre che al sensore di luminosità e di gravità, alla bussola ed al giroscopio (sotto questo punto di vista sembra mancare quasi nulla).

La batteria ha una capacità di 4300mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W. Le dimensioni del Huawei Nova 8i sono di 161.85 x 74.7 x 8.58 mm, distribuite in un peso di 190 gr. Il sistema operativo di riferimento è Android 10 con EMUI 11, ma, come vi dicevamo in apertura, al netto dei servizi Google (rimpiazzati degnamente dai Huawei Mobile Services, che ancora a molti utenti non va tanto giù). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.