Il figlio di Gigi D’Alessio ad Amici di Maria De Filippi, tra i concorrenti ufficiali dell’edizione 2021/2022: è quanto emerge dagli spoiler su Twitter mentre non è confermata, anzi è smentita, la presenza della cantante Roshelle. Il suo nome era emerso nel corso delle registrazioni ma sembra si sia trattato di una fake news.

Il figlio di Gigi D’Alessio ad Amici di Maria De Filippi, invece, ci sarà. Stiamo parlando del figlio Luca che si è presentato ai casting in qualità di cantante e con uno pseudonimo. Ma la voce è emersa subito e ha fatto il giro del web e dei social molto rapidamente: quel Luca D’Alessio è proprio il figlio dell’amato cantante napoletano, Gigi, deciso a seguire le orme di suo padre nel mondo della musica.

Nella prima puntata di Amici di Maria De Filippi la formazione delle classe con la presentazione ufficiale del corpo docenti: svelati i prof di canto e di ballo, ognuno dei quali ha iniziato a comporre il proprio team di concorrenti. Confermato tra i docenti di ballo Raimondo Todaro mentre Lorella Cuccarini, ex docente di ballo, è passata alla disciplina del canto quest’anno conservando la sua cattedra.

Nel primo appuntamento con il talent show Mediaset anche un omaggio a Michele Merlo. Il cantante, ex concorrente di Amici, è scomparso a giugno in seguito ad una leucemia fulminante. Aveva 28 anni e si è spento all’ospedale Maggiore di Bologna a causa di un’emorragia cerebrale sviluppata in seguito ad una leucemia fulminante che lo ha strappato alla vita nel giro di pochi giorni.

Michele stava lavorando l nuovo disco quando è scomparso tragicamente. Ad Amici l’omaggio è sulle note di uno dei suoi brani più apprezzati, realizzato dai professionisti di ballo: è il modo di Maria De Filippi di ricordarlo, dopo il commovente messaggio che aveva già scritto per lui sui social.