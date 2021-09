TUDUM di Netflix è il primo evento globale che lo streamer ha organizzato per i fan dei suoi film e serie tv, con ospiti, panel ed anteprime per celebrare i suoi titoli di maggior successo. Dal fenomeno globale La Casa di Carta alla saga di Stranger Things attesissima nel 2022 con la quarta stagione, passando per star di Hollywood del calibro di Jennifer Aniston, Halle Barry e Jennifer Lawrence, il programma dell’evento è ricco di ospiti e titoli da esplorare.

Il 25 settembre TUDUM di Netflix porterà online in tutto il mondo il primo evento che riunisce più di 145 tra le più grandi star e tra i più famosi creativi legati allo streamer, in rappresentanza di oltre 70 serie, film e contenuti speciali del catalogo di Netflix.

Sul palco virtuale di TUDUM di Netflix, per tre ore ricche di esclusive e anteprime, saliranno alcuni dei volti più amati dal pubblico e molti degli showrunner, sceneggiatori, registi dei contenuti della piattaforma. Il titolo dell’iniziativa richiama l’ormai iconico suono di apertura che precede ogni visione in streaming per gli abbonati Netflix. A loro e alle loro passioni è dedicato questo evento che sarà fruibile gratuitamente in tutto il mondo, con notizie inedite e clip esclusive, nuovi trailer e panel interattivi con star e creativi.

TUDUM di Netflix sarà in live streaming dalle 18:00 ora italiana, sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter, Twitch e Facebook. La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, oltre che a contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.

Tra i protagonisti di TUDUM di Netflix, ci saranno i giovani attori di Stranger Things (Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard), il protagonista di The Witcher Henry Cavill, il Professore de La Casa di Carta Alvaro Morte, Manolo Cadorna di Che Fine Ha Fatto Sara?, il volto di Emily in Paris Lily Collins, Omar Sy di Lupin, il Thor dei film del Marvel Chris Hemsworth e moltissimi altri.

Ecco l’elenco delle star e dei titoli di TUDUM di Netflix che saranno protagonisti dell’evento del 25 settembre.

