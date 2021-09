Sono stati annunciati gli ospiti di Alessandro Cattelan in Da Grande. Per la prima puntata di domenica 19 settembre sono in programma una serie di cantanti e conduttori TV, ospite del conduttore al suo debutto in Rai.

Dopo un decennio su Sky, alla guida di X Factor Italia e del programma E Poi C’è Cattelan, Alessandro ha annunciato l’addio alla PayTV a favore di un contratto con la TV di Stato: è la Rai ad accogliere il suo estro per un programma tutto suo intitolato Da Grande.

Cosa aspettarsi da Da Grande? Uno show in perfetto stile Cattelan, divertente e irriverente. Due le puntate in programma attese rispettivamente per domenica 19 e domenica 26 settembre, in onda su Rai1 in prima serata. Nella prima puntata di questa domenica ci sarà più di un amico al suo fianco.

Dal mondo della musica vedremo in studio Il Volo, Marco Mengoni, Blanco ed Elodie. Dal mondo della televisione ci saranno Paolo Bonolis, Carlo Conti ed Antonella Clerici e dal cinema vedremo l’attore Luca Argentero.

Si attende la presentazione ufficiale del programma, che avverrà nella giornata di domani al cospetto della stampa. Nel dettaglio, sarà in quel momento che Alessandro Cattelan parlerà del suo nuovo show televisivo.

“Ciao ragazzi grazie mille a tutti per l’accoglienza, non vediamo l’ora di farvi vedere quello che stiamo preparando. Come in tutti i cantieri che si rispettano ci sono i signori che guardano, non vedo l’ora di incontrarvi tutti a settembre”, le parole del conduttore nel primo video backstage condiviso dalla Rai sui social nelle scorse settimane.

Gli ospiti di Alessandro Cattelan in Da Grande, prima puntata del 19 settembre:

