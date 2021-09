Siamo ancora tutti rimasti appesi alla mitica serie FOX Bones ma a quanto pare Emily Deschanel, dopo una pausa intervallata da alcuni impegni ‘minori’, adesso è pronta a tornare in posta. La nostra amata antropologa forense Temperance “Bones” Brennan è pronta a calarsi in un ruolo tutto nuovo per la serie tv Netflix Devil in Ohio.

La piattaforma ha già ordinato otto episodi da 45 minuti che non solo vedranno Emily Deschanel protagonista davanti all’obiettivo ma anche dietro visto che ne sarà regista. Secondo quanto riportato da Variety, l’attrice reciterà in una nuova serie limitata di Netflix basata sul libro Devil in Ohio di Daria Polatin ispirata a una storia vera.

Al fianco di Emily Deschanel, nel cast di Devil in Ohio, ci saranno anche Sam Jaeger nei panni di Peter, Gerardo Celasco in quelli del Detective Lopez, Madeleine Arthur in quelli di Mae, Xaria Dotson sarà Jules, Alisha Newton sarà Helen e Naomi Tan come Dani. Il ruolo dell’ex Bones sarà quello della psichiatra dell’ospedale al centro della trama, la dottoressa Suzanne Mathis.

Proprio la sua scelta di dare rifugio a un misterioso evaso dal culto, sconvolge il suo mondo e segna il via alla storia che sarà al centro degli otto episodi della stagione. L’arrivo della strana ragazza minaccia di distruggere la sua stessa famiglia.

La serie è attualmente in produzione a Vancover e la stessa Daria Polatin si sta occupando dell’adattamento del suo libro per lo schermo e sarà anche produttore esecutivo e showrunner della serie. Rachel Miller di Haven Entertainment sarà anche la produttrice esecutiva insieme ad Andrew Wilder e Ian Hay sarà il produttore.

Emily Deschanel è meglio nota per il suo personaggio in 12 stagioni nel procedurale Fox Bones ma è apparsa anche in film come Cold Mountain, The Alamo, Boogeyman, Glory Road e My Sister’s Keeper. Daria Polatin ha recentemente lavorato alla serie drammatica della Starz Heels e non solo.