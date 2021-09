Ci siamo, il countdown è ormai giunto al termine. Questa sera, giovedì 16 settembre, il Napoli allenato da mister Luciano Spalletti esordirà alle ore 21.00 al King Power Stadium contro il Leicester di Brendan Rodgers, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. In seguito all’ottimo avvio del campionato di Serie A, dove gli azzurri sono reduci da tre vittorie su tre contro Venezia, Genoa e Juventus, adesso il club del presidente Aurelio De Laurentiis inaugura il nuovo cammino europeo e sulla strada c’è subito un match ostico e difficile contro gli inglesi, valido per il Gruppo C. Detto ciòm, in questa breve presentazione adesso vediamo insieme dove sarà trasmessa in diretta TV ed in streaming l’attesissima partita e le probabili formazioni.

Il match Leicester-Napoli, sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League, si giocherà questa sera alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leicester City. La partita sarà trasmessa su DAZN tramite smart TV, console Xbox o PlayStation oppure altri dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, o ancora su Sky. L’emittente di Comcast manderà in onda il match sui seguenti canali: Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite). La sfida, inoltre, sarà trasmessa anche in streaming per gli abbonati a DAZN e Sky Go tramite le apposite app scaricabili su PC, smartphone o tablet.

La telecronaca di DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre su Sky il telecronista sarà Federico Zancan. Quanto alle probabili formazioni di Leicester-Napoli; i rispettivi tecnici Rodgers e Spalletti, schiereranno così i loro uomini: LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Soyuncu, Vestergaard, Bertrand; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy.A disposizione: Ward, Amartey, Daka, Wersbury-Hall, Evnas, Iheanacho, Lookman, Pereira, Ndidi. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Lozano; Osimhen. A disposizione: Marfella, Zanoli, Juan Jesus, Manolas, Zielinski, Insigne, Ounas, Petagna.