Una storia intensa e drammatica quella che proveranno a portare su Rai1 questa sera cast e personaggi di Sorelle per Sempre, la nuova fiction con protagoniste due bambine scambiate nella culla in tenera età. Non è la prima volta che si sentono storie di questo tipo, specie negli anni passati, e questa sera ritroveremo la storia di due famiglie travolte da una notizia destinata a distruggere ogni tipo di equilibrio.

Tratto da una storia vera, cast e personaggi di Sorelle per Sempre oggi, giovedì 16 settembre alle 21.25, ci riporteranno a 20 anni fa quando, nella Mazara del Vallo di inizi Duemila, due famiglie scoprono che le loro figlie sono state scambiate nell’ospedale in cui sono nate, nella stessa ora, nello stesso giorno. Per la regia di Andrea Porporati e con protagonisti Donatella Finocchiaro, Anita Caprioli, Claudio Castrogiovanni, Francesco Foti, il film tv andrà in onda con un singolo appuntamento proprio questa sera.

Uno scambio di bambine in ospedale, il percorso doloroso di due famiglie siciliane, dal dramma alla rinascita.

Tratto da una storia incredibilmente vera, #SorellePerSempre, giovedì #16settembre in prima serata su @RaiUno. pic.twitter.com/lV33BJEd8m — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 14, 2021

Due famiglie che non si conoscono sono unite e sconvolte, all’improvviso, da una verità inaccettabile che distrugge ogni certezza, ma cosa succederà a quel punto? La notte di Capodanno del 1998 a Mazara del Vallo due bambine vengono scambiate in culla. Dopo tre anni i primi dubbi e poi il confronto del Dna che conferma lo scambio mettendo in crisi avvocati, giudici e psicologi per tentare di districare la matassa fino a che le stesse bambine non provano a conoscere la propria famiglia.

Alla fine la soluzione giusta è proprio questa: crescere le due bambine come due sorelle con una famiglia allargata, ma tutto andrà come previsto? Quella che porteranno sullo schermo cast e personaggi di Sorelle per Sempre è la storia vera e a lieto fine di Caterina e Melissa naturalmente con qualche licenza di sceneggiatura. Da quel giorno sono passati 23 anni e le due ragazze sono cresciute come sorelle grazie alle loro famiglie che hanno messo da parte dolore e voglia di vendetta mettendo davanti sempre il cuore.