A partire dal 20 ottobre i canali tematici della RAI (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) verranno resi in MPEG4 (faranno eccezione i canali principali, ovvero Rai 1, Rai 2 e Rai 3, oltre che RaiNews24. Sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD per riceverli (che andranno lo stesso risintonizzati). Parliamo di uno standard (il DVB-T con MPEG4) già in auge da anni per l’alta definizione, quindi niente di nuovo o di inatteso. Come riportato da ‘digital-news.it‘, Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e RaiNews24 continueranno ad essere visibili in via temporanea tramite il segnale DVB-T con MPEG2.

Inutile dirvi che le modifiche rientrano nella normativa per la cessione della banda dei 700 Mhz al 5G, una transizione che riguarda tutta l’Europa, e che non può più passare in secondo piano. Il passaggio al DVB-T con MPEG4 era inizialmente previsto per il 1 settembre 2021, ed è poi slittato al 15 ottobre con lo spegnimento del segnale MPEG2 lasciato all’arbitrarietà di ogni singola emittente. L’arrivo del DVB-T2, facente parte della seconda fase della programmazione di quello che è un passaggio obbligato (ve lo abbiamo spiegato sopra), potrà dirsi effettivo entro il 1 gennaio 2023 (non più per il 30 giugno 2022, come si prevedeva di fare in un primo momento).

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che dal 23 agosto potrete approfittare del bonus TV rottamazione (fino a 100 euro di sconto, applicato direttamente in negozio), valido per tutti quelli che intendono rottamare il vecchio televisore rimpiazzandolo con un apparecchio con supporto agli standard DVB-T2 e HEVC. Speriamo che la questione del passaggio dei canali tematici RAI (Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport+HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola) in MPEG4 sia chiara, restando a disposizione per qualsiasi domanda vogliate farci.