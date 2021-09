Britannia 3 debutta su Sky e Now il 17 settembre, coi nuovi episodi della terza stagione: torna l’historical drama targato Sky Original, ideato da Jez Butterworth, che mette in scena tra storia e fantasy la conquista della Britannia da parte dell’impero romano nel 43 d.C.

Britannia 3 è in onda in prima visione dal 17 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile in streaming su NOW: nei nuovi episodi proseguono le avventure del popolo romano durante l’invasione della terra celtica popolata da mistici e druidi e governata da magiche profezie.

Britannia 3 amplia il suo cast accogliendo Sophie Okonedo (Hotel Rwanda, Ratched): la new entry della stagione va ad affiancare gli interpreti delle prime due, tutti riconfermati nei loro ruoli. Nikolaj Lie Kaas interpreta Divis il druido, Eleanor Worthington Cox è nei panni di Cait, David Morrissey torna ad essere Aulo Plauzio e Mackenzie Crook è nel ruolo di Veran.

La trama di Britannia 3, dopo i fatti della seconda stagione, parte dalla missione di Aulo, che è riuscito a dividere i Druidi e a prendere possesso di Isca: qui si trova il Lago delle Lacrime, il posto in cui dovrebbe essere diretta la Prescelta, colei che secondo la profezia lo sconfiggerà. Il fatto che di lei non vi sia ancora traccia, però, irrita Lokka. Intanto in Britannia arriva una nuova e misteriosa forza oscura, Hemple, la moglie del Generale giunta per verificare di persona lo stato della missione del marito. Amena, regina dei Cantiaci, finisce così invischiata un ménage à trois che potrebbe rivelarsi potenzialmente letale, mentre Phelan è deciso a proseguire la battaglia iniziata da sua sorella Kerra. Divis riceve un nuovo ma detestato compito, mentre Veran naviga nell’oltretomba alla ricerca di risposte. Infine Cait è cambiata per sempre dopo quanto successo nella precedente stagione: la Prescelta ora ha abbracciato il suo destino e si metterà in gioco per il suo popolo.

Ecco le foto di scena di Britannia 3, al via il 17 settembre su Sky.