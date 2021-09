Barbara è laureata in medicina (con specializzazione in anestesia e rianimazione) e giurisprudenza. Ma anche Ufficiale Medico della riserva selezionata nell’esercito italiano, nonché nello staff di Medici Senza Frontiere. Ha partecipato a una missione in Kosovo, dov’è diventata famosa in tutto il mondo perché accusata da un Colonnello e deferita alla Corte Marziale perché… aveva salvato una gatta che non riusciva a partorire l’ultimo cucciolo e stava morendo.

Con Medici Senza Frontiere ha partecipato a una missione in un luogo recondito dell’Afganistan. Nella sua professione, unisce l’esperienza di medico anestesista alla conoscenza dei codici e, oltre al quotidiano lavoro in ospedale, si occupa di consulenza di medicina forense, delle responsabilità dei medici in sede civile e penale, ma anche di difesa dei medici che ritengono essere vittime di accuse ingiuste o infondate. Nel periodo recente, suo malgrado, è diventata famosissima per i suoi video dove racconta la verità, al punto che Facebook e YouTube l’hanno periodicamente bannata e bloccato i suoi profili.

Unico suo momento di stacco dal mondo è quando fa l’alpinista e scala le montagne. Da tanto tempo ricevevo pressioni da parte di persone che la ammirano perché andassi a intervistarla. Ho chiesto il suo numero di telefono all’Avvocato Nino Moriggia, che col suo Comicost unisce tutti quelli che si battono per la verità e il rispetto della Costituzione. Ho sentito Barbara un po’ di volte al telefono fino a quando ho scoperto che era scesa da Alba, dove abita, a Crevalcore per andare a trovare la sua mamma. Vicino a dove abito io. Così ho deciso di prendere la telecamera e andare a casa sua. Coincidenza: era l’11 settembre, giorno del suo compleanno. Altra coincidenza: era arrabbiatissima perché le telecamere di “Diritto e Rovescio” le avevano fatto un’intervista di 2 ore per mandare in onda, dopo mezzanotte, solo 47” (47 secondi!!!) dove le chiedevano se non si rendesse conto che le sue dichiarazioni potevano portare persone alla morte. E non avevano neppure trasmesso la sua risposta.

Abbiamo iniziato a parlare. Barbara è un fiume in piena impossibile da arginare. Conosce la materia di cui si occupa a 360° e non ha paura a ridicolizzare i falsi profeti che la TV ha reso famosi. All’inizio del video e alla fine c’è anche la sua mamma. Chiede di non mandare in onda quello che dice e le sue perplessità, poi Barbara mi ha detto di farla vedere perché è troppo bella. Dell’intervista mi ha chiesto solo: “Si vede Silvestro?”, il suo gatto.

Finita l’intervista, mentre la mamma ci preparava il pranzo, ho ricevuto l’ennesima telefonata dalla redazione di “Diritto e Rovescio” dove mi chiedevano se avessi ripensato alla mia decisione di non andare nella loro diretta. Io ho detto che fino a quando non vedevo una equità nei programmi non sarei andato. Quando la persona della redazione ha obiettato che nell’ultima puntata erano stati equilibrati, gli ho passato a sorpresa Barbara che, naturalmente, gli ha parlato come lei ama fare, decisa e pungente. Accendi il video, vieni con me, ti porto a casa di Barbara.

Guarda questa lunga conversazione. Dura due ore e mezza, ma ho preferito lasciarlo integrale. Ci sono solo due interruzioni, una per bere il caffè all’inizio e l’altra per cambiare la batteria. La vita e le esperienze che lei ha vissuto sono tutte affascinanti ed è meraviglioso incontrare persone così. Ti danno ulteriore forza per continuare a fare quello in cui credi. Nonostante quello che rischi. Condividi questo video con tutti i tuoi amici. Ognuno di noi deve amplificare la verità, soprattutto se è documentata così bene e approfonditamente come fa la Dottoressa e Giurista Barbara Balanzoni.

