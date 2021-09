Addio emergenza Covid in New Amsterdam 4, o perlomeno arrivederci: i medical drama provano a scrollarsi di dosso il tema della pandemia che hanno trattato nelle rispettive stagioni precedenti – da The Good Doctor a Grey’s Anatomy, nessuna serie a tema medico poteva ignorare il dramma della pandemia – e provano a ritrovare una narrazione più classica fatta di casi medici, sfide professionali e relazioni sentimentali nate in corsia.

Il trailer di New Amsterdam 4, al via negli Stati Uniti il 21 settembre su NBC, sembra andare proprio in questa direzione: dal promo si ha l’impressione che i nuovi episodi metteranno da parte la pandemia, grande protagonista della precedente stagione, per incentrare la trama principale sul rapporto tra la dottoressa Sharpe e il dottor Goodwin, coinvolti in un attesissimo bacio nell’ultimo episodio del terzo capitolo del medical drama.

Il trailer di New Amsterdam 4 inizia con un lungo recap delle tensioni e dei riavvicinamenti che hanno segnato il loro rapporto professionale ma soprattutto umano: un carico emotivo importante che ora lascia il posto a diverse dichiarazioni di intenti da parte del medico, desideroso di ricostruire la sua vita. Ma questo nuovo inizio non sarà privo di sfide, come d’altronde testimonia il suo costante impegno nel rivoluzionare il più antico ospedale pubblico degli Stati Uniti. L’apertura di un nuovo capitolo, stavolta, non potrà non tenere conto dell’evoluzione che c’è stata nei rapporti con Helen, dopo l’agognato bacio che ha chiuso la terza stagione.

D’altronde che New Amsterdam 4 avesse intenzione di puntare tutto sui sentimenti era chiaro già dal poster ufficiale, rilasciato da NBC per promuovere la nuova stagione: la locandina della nuova stagione è un primo piano dell’attore Ryan Eggold, con una logline che recita “l’amore guarisce“.

In Italia New Amsterdam 4 arriverà prossimamente in prima visione assoluta in chiaro su Canale5, che la trasmette dal 2018.