C’è grande attesa oggi 15 settembre per il più che probabile annuncio dell’arrivo della Xiaomi Mi Band 6 NFC in Europa e dunque in Italia. I tempi sarebbero davvero maturi per l’approdo del braccialetto fitness con lo specifico plus e l’evento pomeridiano del produttore farebbe al caso per la conferma specifica.

La Xiaomi Mi Band 6 è commercializzata nel nostro paese da mesi. Eppure, fin dal suo lancio, la sua versione con supporto NFC ci è stata negata, mentre è stata garantita ai clienti asiatici. Il plus ha un valore importantissimo perché consente di effettuare pagamenti con il braccialetto, naturalmente associando un metodo di transazione digitale. La lunga attesa per la versione della band dovrebbe davvero essere finita visto che in alcune certificazioni valide per il mercato occidentale è apparso proprio il modello potenziato.

Oggi 15 settembre Xiaomi presenterà i nuovi Mi 11T e 11T Pro, insieme pure al tablet Pad 5. Oltre a questi prodotti di punta dovrebbero esserci altri annunci collaterali e tra questi anche quello della Mi Band 6 NFC. La notizia farebbe felici davvero tanti clienti del produttore che finora si sono sentiti anche discriminati per la mancanza della variante per loro più funzionale.

Quale potrebbe essere il prezzo della Xiaomi Mi Band 6 NFC in Italia? Nonostante i recenti ribassi sotto i 40 euro, va ricordato che il costo di listino della variante standard è di 49,90 euro. Probabilmente l’esemplare con il tanto agognato supporto potrebbe giungere sul mercato, in primis anche su Amazon, a non meno di 59,90 euro. Il valore commerciale potrebbe tuttavia essere rivisto anche nel giro di poco tempo. Si attende dunque solo l’annuncio del produttore per il rilascio ufficiale: d’altronde sarebbe alquanto frustrante per chi segue le soluzioni del brand, continuare a poter beneficiare di un dispositivo monco di una funzionalità così rilevante, soprattutto in tempi in cui i pagamenti digitali sono aumentati anche per esigenze legate alla pandemia. Covid-19.