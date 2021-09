Possiamo definire praticamente ufficiali quasi 40 nuove emoji, che gli utenti potranno utilizzare attraverso app di messaggistica come WhatsApp e Telegram. Si tratta di anticipazioni interessanti relative all’arrivo di Unicode 14.0, con relativa immagine in anteprima che trovate ad inizio articolo e la descrizione di alcune faccine, in modo da comprenderne il significato già oggi 15 settembre. Proviamo a riprendere il discorso fatto ad inizio 2021 sul nostro magazine, dunque, senza lasciare nulla al caso.

Dettagli su quasi 40 nuove emoji in arrivo per WhatsApp e Telegram

Gli spunti necessari per approcciare al meglio 37 nuove emoji che a breve potremo utilizzare su WhatsApp e Telegram ci arrivano direttamente da Twitter, con una panoramica particolarmente interessante per chi è solito integrare i propri messaggi con le amate faccine. Qual è il loro significato? Proviamo a capire insieme a cosa stiamo andando incontro, in modo da poterle utilizzare in piena consapevolezza nel momento in cui verranno aggiunte alle suddette app con un aggiornamento automatico lato server.

Come si nota dalla nostra immagine, le nuove emoji ufficializzate di recente integrano ad esempio un occhio solo che sbircia. Pare ci sia anche un viso che si scioglie e una faccina che trattiene le lacrime. Aggiunte faccine anche focalizzate sulle mani, che ora si trovano in diverse posizioni a seconda del messaggio che vogliamo diffondere. Addirittura, pare sia stata inserita anche quella con la quale potremo formare un cuore.

A chiudere il discorso troviamo un nido con le uova e uno vuoto, fino ad arrivare allo scivolo, tre fagioli, un troll, una stampella, un salvagente. Qualora abbiate amici non particolarmente abili in auto, potrete usare anche una patente di guida. Dunque, avrete solo l’imbarazzo della scelta con le nuove emoji che a stretto giro verranno integrate in app di messaggistica come WhatsApp e Telegram in Italia.