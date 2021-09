Servono necessariamente dei chiarimenti per quanto riguarda Inter-Real Madrid su Amazon Prime Video, in relazione a quanti dispositivi si possono utilizzare per tutti coloro che sono abbonati al servizio. Il match attesissimo del primo turno di Champions League, infatti, sarà esclusiva della nota piattaforma, sempre più diffusa ed utilizzata in Italia, ma essendo il primo vero appuntamento con una squadra italiana impegnata nelle coppe europee, potrebbero risultare utili per tutti alcune importanti precisazioni.

Precisazioni su Inter-Real Madrid con Amazon Prime Video: quanti dispositivi si possono utilizzare?

A completare il quadro che vi abbiamo fornito alcune settimane fa, infatti, bisogna capire bene come si utilizzi Amazon Prime Video a poche ore dal big match Inter-Real Madrid, soprattutto su quanti dispositivi si possano utilizzare in contemporanea. Cerchiamo di capirci bene, in quanto è possibile utilizzare lo stesso account di Amazon Prime su 3 dispositivi contemporaneamente. In questo particolare contesto, l’utente potrà orientarsi tra console, smart TV, lettori Blu-ray, smartphone e tablet, web browser.

L’errore di fondo commesso da alcuni addetti ai lavori riguarda proprio il quesito “quanti dispositivi?”. In pratica, corre voce che con Amazon Prime Video, anche in occasione della partita di Champions League tra Inter e Real Madrid, non si possa visualizzare lo stesso contenuto su più di un dispositivo in contemporanea. In realtà, la pagina di assistenza ufficiale ci riporta contenuti diversi. Pare, infatti, che già il match di questa sera, con lo stesso account, possa essere vista con due device nello stesso momento.

Insomma, ora tutti dovrebbero avere le idee più chiare su quanti dispositivi si possano utilizzare contemporaneamente con Amazon Prime Video, a partire da questa sera con la tanto attesa sfida Inter-Real Madrid. In questo modo, eviterete brutte sorprese. Siete pronti a godervi le emozioni di serate come questa? Fateci sapere se avete già sperimentato.