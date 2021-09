In Magari No di Tommaso Paradiso c’è tutto il mondo del cantautore romano. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha molto a cuore la lezione della musica italiana degli ultimi 40 anni, e lo ha dimostrato in molte sfide radiofoniche in cui veniva invitato a riconoscere i versi dei grandi cantautori, da Antonello Venditti a Lucio Dalla.

Magari No di Tommaso Paradiso

Magari No di Tommaso Paradiso è la nuova anticipazione di Space Cowboy, il primo album da solista in uscita nel 2022 dopo l’esperienza con la sua band. Il testo, nel tipico stile dell’artista, disegna nostalgie e malinconie che sono tipiche degli alti e bassi di una relazione, o dei postumi di un’avventura. E di postumi, in effetti, si parla anche nel testo in cui compare la parola “hangover” come stato mentale e fisico, mentre lui si ferma in un autogrill per bere qualcosa e tenersi sveglio.

Magari No di Tommaso Paradiso, scritto dallo stesso cantautore insieme a Federico Nardelli, arriva dopo Ricordami, Ma Lo Vuoi Capire, I Nostri Anni e Non Avere Paura e si presenta già come una hit autunnale. Settembre, del resto, è la coordinata temporale presente nel testo. Nell’arrangiamento troviamo tutti i canoni della musica leggera italiana: l’effetto chorus sulle chitarre, i riverberi e le percussioni sostenute, oltre all’immancabile pianoforte.

Space Cowboy

Con Space Cowboy Tommaso Paradiso inizia la sua strada solista dopo i Thegiornalisti. Nel 2022, inoltre, il cantautore partirà per un tour promozionale di cui abbiamo riportato le date in questo articolo. Il disco è tra le novità più attese del 2021, anticipato da singoli che hanno lasciato ben intendere cosa troveremo nel mood dell’album: nostalgia retrò, passione pop e cantautorato vintage.

La data di uscita di Space Cowboy non è ancora nota, ma potrebbe essere annunciata nelle prossime settimane. Di seguito il testo di Magari No di Tommaso Paradiso.

Testo