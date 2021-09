Ci sono stati problemi Mediaset Infinity nella visione delle partite di Champions League di ieri sera 14 settembre (quelle delle ore 21, in quanto i match delle 18.45 sono stati visionati regolarmente, senza intoppi). Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, diverse le segnalazioni social degli utenti, che, a mezzo Instagram, Twitter e Facebook, hanno lamentato l’impossibilità di procedere alla fruizione delle partite di Champions League delle 21 su Mediaset Infinity per l’insorgenza di alcuni codici di errore che avrebbero impedito la fruizione degli incontri. La piattaforma ha preso coscienza del disturbo, scusandosi con i clienti e riferendo di un problema tecnico su cui il relativo reparto era già a lavoro.

Gli utenti pare adesso riuscire a visionare i contenuti, sperando la questione possa dirsi del tutto risolta. L’abbonamento ad Infinity+ di Mediaset Infinity comprende le sfide di Champions League 2021/22 (ovvero tutte quelle del martedì sera, di cui una visionabile in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Infinity) e 7 degli 8 incontri del mercoledì, per quanto riguarda la fase a gironi. La società del Biscione, infatti, è riuscita a mettere le mani sulla trasmissione, solo in streaming, di 104 match a stagione nel triennio 2021/24, oltre alle 16 gare in chiaro del martedì, che verranno trasmesse anche in TV, ed alla finale (complessivamente si parla di 121 partite a stagione).

I problemi Mediaset Infinity nella visione delle partite di Champions League delle ore 21 ci sono stati, ma speriamo si sia trattato di un caso isolato, e che il reparto tecnico della piattaforma si sia definitivamente buttato la questione alle spalle. Stasera, mercoledì 15 settembre, avremo la prova effettiva del superamento dei problemi di streaming per quanto riguarda le partite di Champions League 2021/22. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.