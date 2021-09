Ci sono in arrivo intriganti novità per tutti gli utenti in possesso di un braccialetto intelligente Fitbit, in modo particolare per coloro che sono in attesa della funzione di monitoraggio del sonno. La società statunitense, che come ben sappiamo è stata acquisita da Google, ha confermato di essere pronta ad introdurre una nuove ed interessante funzione per i suoi modelli Versa 3 e Sense. I fitness tracker saranno in grado di rilevare i rumori che vengono prodotti durante le fasi del sonno, con particolare riferimento all’attività di russamento notturno. Questi rilevamenti sono importanti per stimare sia la qualità del sonno chedella salute.

La nuova funzione in arrivo sui Fitbit Versa 3 e Sense necessita dell’attivazione dei microfoni (integrati nei wearable) ed ha un forte impatto sull’autonomia della batteria degli smartwatch, dunque è opportuno che questi abbiano una carica di almeno il 40% prima che ci si metta a letto. Una volta che il Fitbit rileverà che state dormendo, il microfono dei dispositivi misureranno e registreranno i rumori che vengono prodotti durante il sonno ed anche il russamento di altre persone presenti nella stanza. Inoltre, in qualsiasi momento, si potrà disattivare questa funzione oppure cancellare i dati inerenti a tali rilevazioni.

Tutte le informazioni raccolte dal vostro Fitbit Versa 3 o Sense verranno visualizzate nella sezione ‘Sonno’ dell’app Fitbit con un “rapporto sul russamento” che sarà mostrato al mattino e che fornisce tutti gli approfondimenti del caso. La nuova funzionalità dovrebbe già essere in fase di distribuzione automatica e, oltre ad aver bisogno degli ultimi smartwatch di Fitbit, è opportuno che i possessori di questi braccialetti intelligenti abbiano attivato un abbonamento Premium mensile per poterla utilizzare. Ricordiamo che, chi fosse intenzionato ad acquistare uno dei due device del brand a stelle e strisce, i costi sullo store ufficiale di Fitbit sono di 229,99 euro per il Versa 3 e di 299,99 euro per il Sense.