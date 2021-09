Omicidio a Easttown si prepara a sbancare la prossima edizione degli Emmy Awards in scena domenica 19 settembre a Los Angeles: con 16 candidature, tra cui quella per Miglior Miniserie e quella per la protagonista Kate Winslet come Miglior Attrice, il thriller ha aiutato HBO a ottenere un record di nomination (ben 130) agli Oscar della tv. E con un tale riscontro da parte della critica, oltre a detenere il record di episodio più visto di qualsiasi serie originale HBO sulla piattaforma streaming per il suo finale di stagione, è chiaro che una seconda stagione sia già nei piani dell’emittente.

Omicidio a Easttown nasce come miniserie, ma non sarebbe la prima volta che un titolo viene rinnovato dopo un successo clamoroso nonostante fosse destinato a terminare in una sola stagione (si pensi al caso recente di Big Little Lies, sempre per restare in casa HBO). Già la scorsa primavera le voci di un possibile rinnovo sono rimbalzate tra HBO e il cast artistico e tecnico della serie, con la Winslet pronta a riprendere il ruolo della spigolosa detective Mare. E ora sembra giunto il momento di prendere una decisione in merito.

Al rinnovo di Omicidio a Easttown ha accennato Casey Bloys, capo della sezione contenuti di HBO e HBO Max, che ha risposto alle domande di Variety su una potenziale seconda stagione del thriller creato da Brad Ingelsby e interpretato da Kate Winslet, che è anche produttrice esecutiva del progetto. A quanto pare la decisione, che dipende da quanto sarà possibile scrivere una trama sostanziosa e coerente col finale della prima stagione (qui la nostra recensione), arriverà a breve.

Brad e Kate e i produttori stanno tutti parlando per vedere se pensano che ci sia spazio per proseguire. Penso che li sentiremo tra un paio di settimane per sapere se pensano ci sia una storia che vale la pena raccontare, e se ne sono entusiasti. Non vedo l’ora di sentire e vedere cosa hanno da dire.

Il tempismo lascia pensare che sul rinnovo di Omicidio a Easttown possa influire l’atteso successo della serie agli Emmy Awards di domenica, edizione in cui corre da favorita insieme alla pluripremiata The Crown.