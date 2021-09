Norm Macdonald è morto. Alcuni lo ricordano per il suo ruolo di Rusty in The Middle, altri per le sue partecipazioni da guest star in serie tv e film, ma in molti sanno che l’attore comico per i suoi anni al Saturday Night Live. Un vero cavallo di razza, un comico pronto a prendere al balzo ogni piccolo aiutino per costruirvi sopra un vero e proprio show (tanto da averne un paio con il suo nome nel titolo), un uomo andato via sicuramente troppo presto.

Al suo fianco c’era la produttrice e amica di lunga data Lori Jo Hoekstra e proprio lei, nel comunicato ufficiale, ha fatto sapere che Macdonald non ha mai voluto parlare della sua malattia e della sua lotta ad amici e fan in questi anni:

“Era molto orgoglioso della sua commedia. Non ha mai voluto che la diagnosi influisse sul modo in cui il pubblico o i suoi cari lo vedevano. Norm era un puro fumetto. Una volta scrisse che ‘uno scherzo dovrebbe sorprendere qualcuno, non dovrebbe mai assecondare’. Di certo non si è mai assecondato. Ci mancherà terribilmente”.

In queste ore il mondo del cinema, della televisione e dei programmi tv ‘notturni’ che ha sempre frequentato con il suo tocco brillante, si è stretto in un tenero abbraccio per rendergli omaggio e affrontare la notizia devastante della sua morte. A loro si è unito anche Adam Sandler.

Oltre a lavorare insieme al Saturday Night Live, Norm MacDonald è apparso anche in molti dei film di Adam Sandler, tra cui Billy Madison. Dopo la notizia della sua morte, l’attore gli ha voluto rendere omaggio sui social: “Ognuno di noi amava Norm. Alcune delle risate più grosse della mia vita le ho fatte con lui. Il ragazzo originale e divertente più impavido che abbiamo conosciuto. Un padre incredibile. Un grande amico. Una leggenda. Ti amo amico”.

Ecco il post:

Every one of us loved Norm. Some of the hardest laughs of my life with this man. Most fearless funny original guy we knew. An incredible dad. A great friend. A legend. Love u pal. pic.twitter.com/2Pftw28uPc — Adam Sandler (@AdamSandler) September 14, 2021

Dopo aver lasciato Saturday Night Live nel 1998, Macdonald ha recitato nella sua serie comica, The Norm Show , dal 1999 al 2001. Uno dei momenti salienti della sua carriera personale, come riportato in un’intervista del 2016, fu in The Howard Stern Show. Norm Macdonald è morto lasciando nello sconforto la famiglia, i suoi collaboratori e gli amici tutti.