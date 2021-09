Luce dei Tuoi Occhi non va in onda. Già qualche giorno fa vi abbiamo annunciato il cambio di programmazione che riguarda il prime time di oggi, 15 settembre, di Canale5. Proprio questa sera era previsto il debutto della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno con al centro la storia di una mamma che per anni crede la sua bambina morta ma che poi scopre che le cose sono andate diversamente e non solo è viva e vegeta, forse è un’allieva nella sua scuola di danza.

Una storia sicuramente mozzafiato con due volti che di solito macinano ascolti, almeno in casa Rai, e allora perché optare per uno slittamento? Ufficialmente Luce dei Tuoi Occhi non va in onda oggi per via della partita di questa sera, ovvero il match di Champions League Inter- Real Madrid, ma per altri, Canale5 ha voluto solo evitare lo scontro con l’ennesima replica de Il Commissario Montalbano, in onda su Rai1 proprio questa sera.

Lo stesso è successo su Rai2. La programmazione della serata prevedeva il debutto de L’Ispettore Coliandro 8. Anche la serie con Giampaolo Morelli è destinata a tempi migliori visto che la rete ha fatto slittare il suo debutto a mercoledì 22 settembre con il primo di quattro episodi intitolato Il fantasma (già disponibile su RaiPlay come tutta la stagione).

Al posto della serie firmata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi e diretta dai Manetti Bros. e Milena Cocozza andrà in onda il film Il Sole a Mezzanotte, un dramma con Bella Thorne nei panni di una ragazza affetta da una patologia rara e incurabile. La sua pelle non può essere esposta ai raggi solari ma quando si innamora la sua vita cambia.

Entrambi i debutti slittano quindi di una settimana e i fan non possono far altro che aspettare.