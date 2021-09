L’evento di presentazione dei nuovi iPhone 13 ha fatto emergere che tutti i modelli della linea saranno spinti dal processore A15 Bionic, anche se c’è una precisazione da fare. A quanto pare, la scheda grafica delle varianti Pro sarebbe superiore (a 5 core e non a 4, come nel caso degli iPhone 13 e iPhone 13 Mini), come espressamente dichiarato dalla mela morsicata. Gli iPhone 13 Pro e Pro Max sono in grado di offrire fino al 20% delle prestazioni in più rispetto ai modelli standard. Non ci sono differenze, al contrario, per quanto riguarda la CPU, che risulta sempre basata su un’architettura a 6 core, di cui 2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza (per offrire fino al 50% delle prestazioni in più rispetto ai competitors, stando a quanto ci ha tenuto a precisare l’azienda californiana).

La GPU a 5 core dei modelli Pro a cosa potrebbe servire? Probabilmente per il supporto del codec ProRes, utilizzato per la registrazione e la modifica dei video ad alta qualità (fino alla risoluzione 4K a 30fps). Bisognerà testare sul campo gli iPhone 13 Pro e Pro Max per meglio capire se la scheda grafica potenziata a 5 core presti servizio solo alla videoregistrazione in ProRes, o se c’è dell’altro, magari per quanto riguarda i videogiochi (cosa che, a quel punto, non farebbe piacere a chi aveva già adocchiato i modelli standard).

Nel frattempo, vi ricordiamo che i nuovi iPhone 13 potranno essere pre-ordinabili dal 17 settembre per essere effettivamente disponibili dal giorno 24, al prezzo di partenza, per l’Italia, di 839, 939, 1189 e 1289 euro, rispettivamente per il modello più piccolo, quello standard ed i due modelli Pro e Pro Max (nei tagli di memoria base a salire). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.